¿Y ahora quién?

Javi Gracia en rueda de prensa // www.malagacf.com

Esta mañana nos levantábamos con la sorpresa de la dimisión de Manolo Márquez, algo que nos podíamos imaginar después del partido del Barcelona, siempre y cuando no se mejorasen las sensaciones. Pero, no nos imaginábamos que iba a ser él mismo el que dejase el cargo de entrenador, por lo tanto, se abre un nuevo horizonte para la UD Las Palmas, que ahora mismo anda sin capitán en el barco, sin moral y sin saber a que juegan sus tripulantes, y lo más importante sin ilusión en su pueblo canario, dadas las malas decisiones que se han tomado desde verano, con unos aires, como si de los alisios se tratase, de improvisación continua.

Pero como dicen los que saben de fútbol, siempre da una segunda oportunidad, abriéndose una terna de nombres que salen a la palestra para llevar a buen puerto la nave amarilla. Lo que queda claro es una cosa, no se quiere un perfil bajo, no se encontrará a otro Quique Setién que traiga consigo lo que consiguió él y tiene que ser antes del partido del domingo porque ni Paquito Ortiz ni Valerón tienen el título para sentarse como primer entrenador en el banquillo del Camp Nou.

Ojeando el mercado de entrenadores, a priori y bajo mi punto de vista, el más apetecible es el español Javi Gracia, natural de Pamplona, a sus 47 años tiene un ascenso a sus espaldas con el Almería, muy buenas temporadas con el Málaga, que estuvo siempre tanteando la zona europea, y una experiencia furtiva en Rusia, en la cual no le fue demasiado bien; un 9º puesto con el Rubin Kazan, sumado a las diferencias con los máximos mandatarios hizo que en junio abandonase la entidad. Abonado al fútbol asociativo, pero sin menospreciar el contragolpe, tiene esa fama de acoplarse al rival gracias a su buena lectura de los partidos, una opción que gusta en el alto seno de la UD Las Palmas, y que según mis informaciones ya se está tanteando.

Fernando Hierro, el malagueño ya sonó en verano después de su etapa en el Oviedo, con el cual no renovó. En sus estadísticas, se presupone un entrenador que jugando como local prefiere que sus equipos sean los que propongan e ir a buscar al rival a campo contrario, por su contra, de visitante sus números no son nada halagüeños, dejando que lleve la iniciativa el otro conjunto y replegándose a tres cuartos; algo que con el mal endémico que siempre ha sufrido la UD Las Palmas fuera del Gran Canaria, no hagan que sea la mejor combinación.

Y, por último, el que estuviera a punto de entrenar a la UD Las Palmas hace dos años, hasta que salió la opción Setién, Miguel Ángel Brindisi, el argentino es actualmente director técnico de Argentina, algo que podría dejar si saliese la opción de volver a entrenar a uno de sus amores. Siempre ha gustado al máximo mandatario canario esta opción, pero la afición no es que se decante por esta opción, a sus 66 años lleva más de una década sin entrenar, y si a eso le sumas que su última campaña en la UD sufrió un descenso, pues es lógico que no traiga especial fervor.

En las próximas horas saldrán a la palestra muchos más nombres, he oído que si se tanteará a Luis Enrique, a Pellegrini que esta en China, en Qatar está Caparrós, Karanka, Schuster... pero, en estos momentos, los candidatos más firmes a ocupar el banquillo canario son estos tres nombres, más la inclusión a última hora del mexicano Javier Aguirre.