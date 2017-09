Manolo Márquez: "No he recibido ninguna sugerencia para dimitir"

Fotografía: UD Las Palmas

Manolo Márquez ha entonado el mea culpa en la conferencia de prensa que ha dado este martes para explicar su dimisión. El ya ex entrenador de Las Palmas ha tratado de justificarse y, sobre todo, de disipar los rumores que aseguraban que al técnico le habían instado a dimitir.

"No he recibido ninguna sugerencia para dimitir", aseguraba de manera tajante. "Es una dimisión en toda regla. A medida que han pasado los días me he sentido desubicado, fuera de lugar. No pienso que haya fracasado, me voy con el equipo fuera de los puestos de descenso", admitía Márquez.

Sobre los motivos que le han empujado a tomar la decisión, el ya ex técnico lo ha reducido todo a "un acto de dignidad". No considera que sea cobardía, pues en sus palabras "cobardía sería quedarse y esperar a que los malos resultados fueran realmente influyentes en la decisión".

Otro de los temas candentes en la rueda prensa ha sido el futuro que tendrá Manolo Márquez tras haber presentado su renuncia. De momento, descarta volver a entrenar a Las Palmas Atlético: "No voy a volver al filial. Primero, por respeto a Suso Hernández, que es el entrenador ahora; segundo, por lo que dice la reglamentación", afirmaba el catalán.

Además, Márquez ha asegurado que tanto Juan Carlos Valerón como Paquito Ortiz seguirán pese a su marcha: "Son dos emblemas del equipo. No sé quién será el nuevo entrenador, pero estoy convencido de que lo hará mucho mejor que yo", aseguraba.

También faltaba por saber cuál ha sido su relación con los jugadores, sobre todo tras conocerse su dimisión. En este sentido, Manolo Márquez ha querido transmitir normalidad: "Pienso que no he logrado transmitir a los jugadores la idea que quería. Ni es culpa de ellos ni del entorno, sino estrictamente mía. He hablado con los cuatro capitanes y también he recibido llamadas de otros jugadores y todo bien, con normalidad", explicaba para concluir.