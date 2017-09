Halilovic frente al Athletic Club // UD Las Palmas

Esta última semana han salido numerosos casos de jugadores lesionados en la UD Las Palmas, ya sea aquejados por molestias, que en su defecto es una duración leve, o que en su parte médico figure más de una semana de inhabilitación, desde los altos estamentos del club y sobre todo el del aficionado de a pie, el que se reúne en un bar, el que está asiduamente en el estadio… se empieza a escuchar la frase: “Que mala suerte, cuando empezamos a ganar se nos lesionan todos”, recientemente me sorprendió escuchar esta frase: “Siempre se nos escapan los partidos al final, que mala suerte”. Pero… ¿es sólo mala suerte?

Mostrando la lista de lesionados actual, aparecen: Halilovic (distensión del ligamento del tobillo izquierdo, sin lesión ósea), Samper (rotura fibrilar en el gemelo), Bigas (recaída de dolor en la rodilla, sin parte médico actual), Vitolo (microrrotura en el bíceps femoral izquierdo), Dani Castellano (pinchazo en la parte superior del muslo derecho), súmale que Remy se perdió el partido contra el Sevilla por molestias, Javi Castellano por tener sobrecarga…

No se trata solo de mostrar una plaga de lesiones, otros datos son que, a partir del minuto 60/70 de partido, al equipo canario se le ve desfondado: contra el Valencia en ese tramo de partido ya era un juego insulso, donde no tenía ritmo ninguno de los dos equipos, pero era más insistente el conjunto peninsular; Atlético de Madrid, monólogo madrileño; Málaga, resultado de 1-2 y fue la entrada de Remy la que proporcionó aire fresco al equipo, sino podía complicarse el partido; Athletic de Bilbao, al igual que en Málaga, un partido que los dos equipos estaban dando por bueno el reparto de puntos, el conjunto vasco estaba mermado físicamente por tener Europa League entre semana, y el equipo amarillo no daba sensación de estar bien tampoco, mismo guión Remy decantó la balanza; por último el Sevilla, partido muy completo defensivamente, pero que arriba no se llegaba con claridad ni con ayudas, jugadores dando síntomas de tirones a partir del tramo de partido anteriormente mencionado, sin claridad en la toma de decisiones… ¿es sólo mala suerte?

Si nos vamos a Google, y ponemos preparación física, nos da este significado: “Es esa parte del entrenamiento en la cual se trata de poner en forma física al deportista, aprovechando sus aptitudes naturales y desarrollando sus cualidades físicas por medio de ejercicios sistemáticos y graduales que posibiliten la adaptación del cuerpo a un trabajo específico y obtener el máximo rendimiento deportivo posible”. Nos quedamos con lo importante: “Adaptación". "Obtener máximo rendimiento posible”, sin entrar en más detalles y dejando esta última pincelada que espero que haga reflexionar, quiero preguntarles: ¿es sólo mala suerte?