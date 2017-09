Previa UD Las Palmas - CD Leganés: El Estadio de Gran Canaria como remedio contra la enfermedad

Google Plus

Calleri pujando por un balón ante el Sevilla // udlaspalmas.es

El aficionado de la UD Las Palmas vuelve con ilusión al recinto de Siete Palmas. Ese que disfruta de ese fútbol bonito, de antaño, que tantas tardes de gloria hizo vibrar al viejo Insular. El verde se cubrirá 90 minutos de tensión en los que los amarillos intentarán recobrar ese hábito de victorias en su feudo que tantas alegrías ofreció a los suyos la temporada pasada.

Roma no se construyó en un día. La máquina dirigida por Manolo Márquez se encuentra en ese estado en el que no se puede dar dos pasas hacia adelante, sin dar uno hacia atrás. La enfermería de su equipo no para de llenarse de integrantes, lo que provoca que la progresión que se veía en el equipo parezca estancada.

Que nadie se quede atrás, se espera despegue

La UD vuelve a su casa tras otra semana convulsa en la que siguen cayendo jugadores a la enfermería. Esta semana era el turno de Vitolo, que sufre una microrrotura en el bíceps femoral que le mantendrá alejado del césped entre 3-4 semanas. El central Pedro Bigas volvía a recaer de su lesión de rodilla, por lo que desaparece la posibilidad de ver su participación este domingo. Se unen así a las bajas de Sergi Samper, Alen Halilovic y Dani Castellano.

Por otro lado, buena noticia la vuelta de Remy tras su ausencia en Sevilla. Esta semana se ha entrenado al margen de sus compañeros pero parece que estará en el Gran Canaria.

Vitolo estará de baja entre 3-4 semanas // Foto:udlaspalmas,es

Hablando de resultados, Las Palmas llega en la duodécima posición, justo por detrás de los pepineros. Cosecha 6 puntos en las hasta ahora cinco jornadas disputadas, con dos victorias y tres derrotas. El equipo amarillo espera, al fin, arrancar los buenos resultados que hagan colocar a la entidad entre los diez primeros de la categoría.

En busca de sumar de tres

Por su parte, el CD Leganés volverá a contar entre sus filas con un viejo conocido de la hinchada amarilla. El marroquí Nabil El Zhar vuelve a la convocatoria tras superar su lesión. Tras el empate cosechado en la jornada intersemanal frente al Girona, el equipo dirigido por Asier Garitano espera volver a sumar los tres puntos que tantas alegrías ofreció a su afición las dos primeras jornadas, ante Alavés y Espanyol. Los blanquiazules llegarán a Gran Canaria en la undécima posición en la tabla clasificatoria. Garitano no podrá contar por lesión con Omar Ramos ni Ezequiel Muñoz.

Antecedentes en el Estadio de Gran Canaria

Allá por Mayo de 2003 se inauguraba el Estadio de los amarillos y en las seis visitas desde entonces del CD Leganés ha habido suerte dispar para ambos conjuntos.La UD solo ha conseguido doblegar a su rival en una ocasión. Fue en la temporada de su retorno a la máxima categoría del fútbol español, ganando por 1-0 con gol del canterano Asdrúbal Padrón. Por su parte, el Leganés ha conseguido la victoria en dos ocasiones en este estadio. En la 04/05 con un resultado de 1-2 en Segunda y en la 03-04 con un parcial de 1-4, ambos en Segunda División B.

Arbitrará Alberola Rojas

No suele ser muy común leer artículos, entrevistas, ni nada que se le parezca a algún árbitro. Y, en muchas ocasiones, sin contar a los veintidós futbolístas, es una pieza fundamental en el transcurso del partido, por lo que nunca está de más hacer mención de su persona.

Este domingo será Javier Alberola Rojas, natural de Ciudad Real y a sus 26 años, es un árbitro perteneciente al comité de Castilla-La Mancha y ya es conocido por ser el más joven en debutar en Primera División. Lleva trece años en el mundo del arbitraje. Sólo dos de ellos en Segunda División antes de su ascenso a la máxima categoría.

Posibles alineaciones UD Las Palmas - CD Leganés