Manolo Márquez "La segunda parte se nos ha hecho larga"

Manolo Márquez en un instante del partido// www.laliga.es

Con un rostro serio se presentaba Manolo Márquez en sala de prensa, después de cosechar una derrota en el último tramo de partido después del enorme derroche físico que hicieron sus jugadores, para mantener el 0-0 en el marcador.

Del partido destacaba el fondo de armario hispalense "cada semana hacen 7 u 8 cambios y eso les ayuda, con sus cambios han mejorado el nivel", y por similitud también defendía sus rotaciones "si tenemos plantilla de 25 jugadores es por algo, han hecho un partido bastante correcto"

Cuestionado por la reiteración de faltas del Sevilla contestó: "Si Vitolo ha tocado 20 balones, 15 han sido faltas, si para el arbitro la reiteración no es tarjeta...". En contra del equipo amarillo ha jugado el cansancio físico, el cual Márquez da la razón a los periodistas "La segunda parte se nos ha hecho larga. Hemos acusado el físico, pero el empuje del Sevilla era fuerte."

Y, por último se le cuestionó por el calendario que se avecinaba, afirmando que "ganar al Leganés en casa es vital..." porque luego tocaba "Barça, Celta, Villarreal, Bernabéu…"

Por su parte, Vitolo también compareció ante los medios de UD Radio (radio oficial de la UD Las Palmas), el cual comentaba que “no me sentía nada cómodo, además de porque me pitasen, que me lo esperaba. En el minuto 6, noté algo en el muslo, aun así intenté ayudar a los compañeros durante todo el tiempo que estuve en el campo”.

Para concluir, fue preguntado si se esperaba tanta dureza en el juego de sus excompañeros, más allá de crear polémica “era lo normal, no he visto nada raro”, y lo acusó en medida también al “La grada iba en contra mía y ellos también son profesionales, quieren ganar y no me van a poner un camino de rosas”