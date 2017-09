Sevilla - Las Palmas: partido de alta tensión

Vitolo Machín frente a la UD Las Palmas la temporada pasada - Foto vía Laura Santana | VAVEL

La Unión Deportiva Las Palmas y Vitolo se verán las caras frente a un Sevilla que parece haber declarado la guerra al club amarillo tras el "Caso Vitolo". El futbolista grancanario abandonó el club sevillista el pasado verano para firmar por el Atlético de Madrid, pero el club colchonero estaba sancionado sin poder incorporar ningún fichaje hasta enero y la UD se prestó como equipo puente. A la entidad presidida por José Castro Carmona no le sentó nada bien que su jugador abandonase el club, supuestamente, cuando ya había un acuerdo verbal para que siguiese en el mismo; finalmente la oferta de Diego Pablo Simeone fue más ostentosa y atractiva para el crack amarillo y se decidió por jugar de rojiblanco a partir de enero, jugando hasta el mismo mes en el equipo canario.

Ahora, Vitolo Machín se tendrá que ver las caras con su antiguo club y con su antigua afición, quizá la que más enfadada se ha mostrado después de lo sucedido. El extremo izquierdo aseguró no sentirse preocupado por el más que probable ambiente desfavorable que encontrará en Sevilla. Lo que está claro es que a Vitolo no le espera un encuentro amistoso ni agradable el próximo miércoles en Nervión.

"Vitolo tiene mucha experiencia para saber llevar los pitidos"

Al delantero español, ya recuperado de sus respectivas molestias, se le espera en el próximo partido. A quienes no podremos ver será a Dani Castellano y a Alen Halilovic, este último parece que con una lesión más grave, que lo tendrá apartado del terreno de juego algunas jornadas. Pedro Bigas por su parte, apura su recuperación para llegar al próximo choque, parcialmente recuperado de sus molestias en la rodilla, tendrá que retomar el control del eje de la zaga, perjudicando a priori a algún central.

"El Sevilla es un muy buen equipo, que juega la Champions y que en su casa es fuerte, pero nosotros queremos traernos los tres puntos"

Ximo Navarro podría estrenarse como lateral izquierdo con la baja confirmada de Dani. Tras completar un partido de 10, el defensa español espera repetir en el once amarillo frente al conjunto de Berizzo, y la opción de jugar como lateral izquierdo sería perfecta para no verse perjudicado por las rotaciones. Aunque Márquez no descarta salir de inicio con Borja Herrera, aclarando que "el rendimiento de este es muy bueno, tenemos la sensación de que está para jugar". Por otro lado, Bigas finalmente no llegará, por lo que Aythami Artiles, después de cuajar un buen encuentro frente al Málaga hace dos jornadas, podría encargarse de sustituirle. Lo que es evidente es que se esperan algunas rotaciones en todas las posiciones, dado que con tres jornadas en tan pocos días, todos los integrantes de la plantilla deberían contar con una oportunidad para demostrar que merecen estar en el 11 titular.

Bajas de última hora

Finalmente, Loïc Rémy, el ariete galo del que nos habría gustado hablar de su posible gran encuentro frente al Sevilla, no viajará con el conjunto amarillo debido a unas molestias físicas. Tampoco lo hará el marroquí Oussama Tannane, que se quedará en la isla.

Continuar la dinámica positiva como visitantes

La UD tiene delante de sí la oportunidad de ampliar su racha positiva como visitante. La temporada pasada este aspecto fue desastroso con Setién al mando, Las Palmas no hacía buenos partidos fuera de casa y el estadio amarillo se convirtió en la salvación de la Unión Deportiva. Esta temporada el club canario no quiere verse en la misma tesitura y prefiere sumar tanto como de locales como de visitantes. Les espera un choque de alta intensidad y dificultad, pero la UD puede con eso y con mucho más.

Antecedentes

La Unión Deportiva se enfrentó al conjunto nervionense en la pasada temporada en dos ocasiones, ambas en competición liguera. La entidad presidida por Miguel Ángel Ramírez no logró sacar ningún punto de los dos encuentros. El Sevilla Fútbol Club venció por dos tantos a uno en el Sánchez-Pizjuan, y a la vuelta, en el Estadio Gran Canaria, los amarillos cayeron por un gol a cero. La UD tiene ganas de continuar sumando después de haber cuajado dos grandes enfrentamientos en Liga, es el momento ideal y el rival oportuno. Ya se sabe de sobra que Las Palmas puede plantar cara a casi cualquier rival si se lo plantea, y los de Márquez irán a por todas en un estadio que estará lleno hasta la bandera.

Lista de convocados

El técnico amarillo ha decidido dejar fuera de la convocatoria a los jugadores del filial Benito, Erik Expósito y Fabio González; y se ha visto obligado a dejar en tierra a Bigas, Dani Castellano, Halilovic, Rémy, Samper y Tannane.

La lista de convocados de la UD Las Palmas es la siguiente: Raúl Lizoain, Chichizola; David Simón, Mauricio Lemos, Aythami, Borja Herrera, Michel Macedo, Ximo Navarro; Aquilani, Hernán Santana, Javi Castellano, Jonathan Viera, Momo, Tana, Hernán Toledo, Vicente, Vitolo; Calleri.

