Márquez: "Sacaré un equipo parecido al que jugó en Málaga"

Rueda de prensa de Manolo Márquez previa al Las Palmas - Athletic | Foto vía: udlaspalmas.es

El técnico barcelonés ha comentado en primer lugar varios aspectos importantes previos al encuentro. En referencia al once que sacará, Márquez declaró que "Puede ser que haya alguna variación en el equipo, pero va a ser un once parecido al que jugó en Málaga". Claro está, contando con el más que probable regreso de Vitolo al once inicial. El jugador, ya recuperado de sus respectivas molestias, parece estar según Márquez "recuperado".

Finalmente Bigas no podrá estar en el Estadio Gran Canaria este domingo, el técnico aseguró que "Bigas no va a entrar en la convocatoria. Tiene molestias en su rodilla y hay que esperar el diagnóstico". Y pidió calma comentando que "Tenemos bastantes jugadores en esas posiciones para jugar. Intentemos que el equipo esté bien compensado para los partidos que nos toque jugar".

No dejó de lado el caso de Hernán Toledo, uno de los refuerzos que aterrizó en la isla este verano: "Tiene mucha competencia en esa posición y es evidente que siempre necesitas jugar para mejorar. Es una situación difícil, a veces cuesta acoplarse y a él le está pasando eso un poco, además de la competencia ya citada".

El entrenador se mostró confiado, aunque después del buen partido y la victoria frente al Málaga sería lo normal. "La semana ha estado bien, después de la necesitada victoria lógicamente el ambiente mejora. El equipo ha entrenado francamente bien".

En cuanto al rival, Márquez se refirió al buen momento defensivo por el que pasa el conjunto rojiblanco, que aún no ha encajado ningún gol en la competición liguera. El técnico comentó que "Presionan bien y cuesta hacerle goles, es un equipo defensivamente fuerte, pero pienso que nosotros en ataque también lo somos". Habló también de la UD y de su mejoría, de que hay que aprovechar las ocasiones que haya y de que "el equipo tiene las características necesarias para hacer un poco de todo, podemos hacer un partido práctico como el del Málaga o jugar por banda con jugadores rápidos, que los tenemos". Lo que está claro, según el míster, es que "el equipo que marca primero tiene mucho ganado".

No dejó de lado un tema que esta semana ha estado sonando con fuerza, se trata ni más ni menos que del dinero con el cuenta Las Palmas, sus ingresos. Surgió en rueda de prensa la siguiente pregunta: ¿Con 15 millones, ficharía usted a un jugador top u optaría por la construcción de una ciudad deportiva? A lo que Márquez respondió de la siguiente manera: "Si te hablo como entrenador, invertiría ese dinero en jugadores top; pero si te hablo como club, la ciudad deportiva es un tema muy importante después de la permanencia". Y compartió una curiosa experiencia que vivió el otro día en relación a este tema: "El otro día en el último momento David Simón no pudo entrenar y Lemos estaba con la selección uruguaya. Necesitábamos un lateral derecho y al final a veces tienes hasta que recurrir al jugador que viva más cerca para entrenar. Si entrena el primer equipo y el filial en el mismo momento te pasa el filial a un jugador y ya está. La ciudad deportiva es muy importante”.

Finalmente habló de la importancia de seguir creyendo en el encuentro hasta el pitido final, señalando que en el pasado encuentro Las Palmas peleó hasta el final y pudo llevarse un buen resultado y los tres puntos. Un tema vital para él, la asociación entre todos los jugadores de la plantilla para cuando, por ejemplo, se dé la circunstancia de la jornada entre semana y tenga que haber rotaciones.