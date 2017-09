La UD toma aire

Google Plus

La UD Las Palmas ha abandonado los puestos de descenso a Segunda División tras imponerse al Málaga por 1-3. Los tantos de Jonathan Viera, Calleri y el debutante Loïc Rémy permiten al conjunto dirigido por Manolo Márquez sumar los primeros puntos de la temporada.

Ambos equipos llegaban al encuentro con la imperiosa necesidad de sumar la victoria para alejar fantasmas y recuperar sensaciones de cara a próximos encuentros. Debido a la importancia del encuentro, la tensión y el miedo a cometer errores se palpaba en el ambiente y se manifestó en los primeros minutos del partido. El Málaga llevaba la iniciativa, pero no generaba claras ocasiones de peligro. Tras unos primeros minutos de contacto, ambos equipos se fueron asentando sobre el césped de La Rosaleda. El Málaga tuvo la primera en el minuto 10, con un remate de cabeza de Borja Bastón tras un saque de banda de Rosales que Chichizola detuvo sin ningún tipo de problemas.

La UD Las Palmas no se achantaría ante el tímido dominio inicial del conjunto andaluz y comenzó a acercarse con cierto peligro a la portería malacitana. En el minuto 20, Tannane, que debutaba con la elástica amarilla, tuvo una clara ocasión tras una buena jugada colectiva, pero su disparo se fue alto cuando se encontraba dentro del área. Tras la oportunidad para los amarillos, el Málaga continuaba con su ligero dominio del encuentro y generó dos ocasiones de gol. La primera de ellas se produjo en el minuto 26 cuando un disparo con rosca del canterano, Mula, se fue cerca del palo de la meta de Chichizola. En el minuto 33, Rosales tuvo la ocasión más clara de la primera parte para los malagueños con un fuerte disparo raso que obligó a Chichizola a emplearse a fondo para despejarlo.

El encuentro continuaba con el ritmo tortuoso del comienzo del encuentro, ambos equipos parecían más centrados en no encajar goles que en buscar la victoria, por lo que el espectáculo y las ocasiones se sucedían de forma aislada. Cuando parecía que el partido se iria al descanso con 0-0 en el marcador, un error de Luis Hernández en un pase permitió a Halilovic recuperar el balón, conducirlo hasta el área malagueña y meter un buen pase a Jonathan Viera para que el mediapunta de La Feria no perdonara el primer tanto del encuentro. La UD no había sido superior ni había mostrado un gran fútbol, pero supo aprovechar un error del rival para adelantarse en el marcador.

Jugadores de la UD Las Palmas defienden una jugada a balón parado udlaspalmas.es

En la reanudación, lejos de desmoralizarse por el tanto encajado al filo del descanso, el Málaga salió decidido en busca del empate. Los andaluces no tardaron mucho tiempo en encontrar el deseado premio. En el minuto 47, Diego González aprovechó la salida de una falta lateral para ejecutar un gran remate de cabeza que colocaría el empate en el marcador.

Tras la igualada, la UD Las Palmas no se vino abajo y tuvo una ocasión en las botas de Halilovic para anotar el segundo tanto, pero el disparo del croata salió muy centrado y no generó problema alguno para Roberto. Poco a poco, el equipo canario se estaba haciendo con el control del balón y comenzaba a acumular llegadas de peligro. En el minuto 62, Viera filtró un gran pase a Halilovic dejándole mano a mano frente a Roberto, el disparo del mediapunta fue repelido por el cuerpo de Roberto para, finalmente, rebotar en el larguero. Las Palmas se sabía superior a su rival y vio claro que era su gran oportunidad de lograr una nueva victoria fuera de casa. En el minuto 65, Márquez daría entrada al debutante Rémy en sustitución de Halilovic con el fin de meter más pólvora en el equipo.

Hubo una ligera reacción del Málaga en forma de dos disparos lejanos de Ontiveros y Recio que no pusieron en aprietos a Chichizola. A pesar de ello, la UD Las Palmas continuaba controlando el encuentro y su superioridad no tardaría tiempo en fructificarse con el segundo tanto. En el minuto 70, un buen pase al hueco de Ximo Navarro hizo que Calleri tuviera que cuerpear con la defensa del Málaga para disputar el balón, finalmente en una exhibición de brega y de entrega el argentino ganó la partida a su defensor para plantarse ante Roberto y no perdonar el segundo tanto de los amarillos.

Quedaban 20 minutos y la UD Las Palmas se encontraba en una posición de privilegio para volver a ganar a domicilio. El gol de Calleri silenció La Rosaleda y dejó seriamente tocado al conjunto malagueño. Sin embargo, un error defensivo de los canarios permitió a Borja Bastón rematar completamente solo un centro lateral, aunque su remate se fue alto. La oportunidad del "9" malaguista no hizo cambiar ni un ápice la tendencia del encuentro pues la UD continuaba llevando el peso del partido y generó varias ocasiones para sentenciar. En el 84, Calleri perdonó un mano a mano frente a Roberto después de otro gran pase de Jonathan Viera. El Málaga buscó dar un último empujón en busca de la igualada, pero los jugadores ya no tenían ni fuerza física ni moral para intentar conseguirla. En el 86, un remate tímido de En-Nesyri no inquietó a Chichizola y en la siguiente jugada el Málaga tuvo su último acercamiento a la portería canaria, con un disparo de Ontiveros que se fue desviado.

El Málaga había subido líneas en busca de conseguir la igualada, por lo que lógicamente había dejado más huecos en zona defensiva. La sentencia del encuentro llegaría en el minuto 89, Dani Castellano realizó una gran jugada en banda izquierda y cedió un pase atrás a el debutante Loïc Rémy que metió la puntera para certificar la victoria del equipo insular.

Con este triunfo la UD Las Palmas sube hasta la 14ª posición y rompe su maleficio lejos del Gran Canaria donde no lograba vencer desde agosto de 2016 cuando venció por 2-4 al Valencia CF en Mestalla.