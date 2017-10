El Almería sale muy debilitado de Vallecas

Google Plus

Se pone fin a la novena jornada de liga, momento en el que la clasificación comienza a mostrar realidades. Hay quien creó dudas las primeras semanas de competición, sin embargo una pequeña racha de buenos resultados ha hecho que se sitúe en la parte alta de la tabla. También hay quien comenzó sumando muchos puntos, pero que en un par de semanas la situación se le ha complicado. Así se encuentran el Rayo Vallecano de Madrid y la UD Almería, respectivamente, tras el choque disputado este jueves en Vallecas.

Luis Miguel Ramis se sirvió de la contundente derrota ante el Huesca para presentar en el feudo rayista un once con varias modificaciones. En defensa, Owona sustituyó al almeriense Joaquín, como posible castigo al regalo en forma de gol ofrecido por el central una jornada antes. Además, por primera vez, Estupiñán y Nauzet Alemán aparecieron en el once inicial, acompañando a Verza, Mandi y Pozo en el centro del campo.

Los cambios del técnico no sirvieron para dar una mejor imagen del equipo, ya manchada en las últimas jornadas. El Almería jugó a merced del rival. El Rayo Vallecano fue superior. De hecho, los rayistas merecieron más en una primera parte en la que dispusieron de varias ocasiones de gol. Raúl de Tomás llevó mucho peligro arriba, pero fue Óscar Trejo quien perdonó al rival en la jugada más clara, que llegó pasada la media hora de partido y falló en el remate cuando tenía todo a favor.

El Almería se puso cuesta arriba el partido

Se llegó al descanso sin moverse el marcador, sin embargo lo que sí se desigualó en los últimos minutos de la primera parte es el once contra once. Jorge Morcillo dejó a su equipo en inferioridad numérica al recibir cartulina roja por hacer falta siendo el último defensor. Óscar Trejo, muy hábil, le ganó la posición al central del Almería y no pudo disfrutar de la oportunidad de quedar cara a cara ante el portero René al caer al suelo.

En la reanudación, Joaquín entró en juego para ocupar el hueco dejado por su compañero Morcillo. Fue en detrimento de Nauzet Alemán, que dejó el ataque del Almería más debilitado aún. A pesar de ésto, el equipo indálico aumentó sus acercamientos al área del Rayo con respecto a la primera parte, gracias a jugadas a balón parado y a un José Ángel Pozo, que, aunque bastante intermitente, era el único que podía hacer daño al rival.

El conjunto vallecano no hizo una gran segunda mitad, pero aprovechó la inocencia de los almerienses para sumar los tres puntos. El único gol del encuentro llegó en el minuto 53, y fue en un saque de esquina. Santi Comesaña, ante las facilidades permitidas por los defensores visitantes y la salida en falso de René, remató de cabeza el centro perfecto de Trejo. Ese gol, con la superioridad numérica, ponía muy de cara el partido para los locales.

No hizo mucho más el conjunto entrenado por Míchel para defender la mínima ventaja en el marcador. Los cambios y algunas amonestaciones hicieron avanzar la contienda a su favor. Una de esas cartulinas amarillas mostradas por el colegiado supuso además la segunda expulsión del partido. también para el Almería. Esta llegaría a seis minutos para el final, cuando Pozo, en una acción impropia de él, vería la segunda tarjeta por una dura entrada sobre Embarba.

Así terminó el Almería el choque en Vallecas. Los rojiblancos no solo levantan dudas por su juego y por la segunda derrota consecutiva, sino que además pierden a dos de sus hombres titulares, Morcillo y Pozo, para la batalla del domingo frente al Valladolid.