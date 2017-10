Previa Rayo Vallecano - UD Almería: se buscan soluciones

Google Plus

La UD Almería visitará este jueves uno de los estadios más hostiles de la categoría. Su rival, el Rayo Vallecano, suele sacar a relucir su mejor versión en el Estadio de Vallecas. De hecho, el conjunto franjirrojo encadena dos victorias consecutivas ante su afición. El pasado fin de semana los rayistas pasaron por encima de todo un candidato al ascenso como el Real Valladolid. No tuvieron la misma suerte los almerienses, quienes encajaron un doloroso 0-3 ante un contundente Huesca.

La disonancia entre las dinámicas de ambos equipos es más que notable. Sin embargo, la igualdad es la que impera en esta Segunda División en la que en cualquier encuentro se puede dar cualquier resultado. Por esta razón, los visitantes saldrán al césped a retomar la senda de la victoria.

Hogar, dulce hogar

Las incorporaciones del mercado veraniego y la continuidad de 'Míchel' en el banquillo del Rayo Vallecano instalaron la ilusión en el barrio de Vallecas antes del inicio de la competición liguera. Sin embargo, la afición del conjunto madrileño se topó de bruces con la dura realidad al sumar seis puntos en las primeras cinco jornadas. A partir de ese momento, el conjunto franjirrojo está convirtiendo el Estadio de Vallecas en un fortín. Dos victorias consecutivas ante dos rivales de entidad como Huesca y Valladolid han devuelto la confianza al conjunto rayista.

El retorno de Óscar Trejo y el 'Chori' Domínguez fue uno de los principales atractivos para el aficionado del Rayo Vallecano al inicio de esta campaña. Ambos pasaron desapercibidos en las primeras jornadas de competición, pero con el paso de las semanas se han convertido en dos de los jugadores más resolutivos de la categoría. Por ello, Luis Miguel Ramis prestarles especial atención a la hora de planificar el encuentro de este jueves.

En búsqueda de alternativas

En apenas una semana los ánimos en Almería han decaído de forma considerable. Cuando parecía que el equipo arrancaba y mostraba madurez y seriedad en sus partidos, la pésima imagen que dieron los rojiblancos ante la SD Huesca hizo que saltaran las alarmas en la capital almeriense.

Las sensaciones que transmiten algunos de los recién llegados no invitan al optimismo en la parroquia rojiblanca. Además, en Almería echan en falta un delantero centro de garantías. Las rotaciones y alternativas propuestas por Ramis no han dado sus frutos y el técnico tarraconense se volverá a ver obligado este jueves a buscar posibles soluciones a las deficiencias que transmite el equipo.

Cierto es que la UD Almería suma once puntos en la tabla clasificatoria. No obstante, las tres victorias cosechadas por los almerienses han sido ante tres de los equipos que lidian con la zona de descenso - Gimnástic de Tarragona, Lorca FC y Sevilla Atlético -. Por lo tanto, una victoria a domicilio ante el Rayo Vallecano supondría un plus de confianza para los rojiblancos.

El duelo

En esta ocasión enfrentaremos a los dos jugadores más decisivos de los dos conjuntos que medirán sus fuerzas este jueves en el Estadio de Vallecas: Óscar Trejo y José Ángel Pozo.

Por un lado, el jugador del Rayo Vallecano es el tercer máximo goleador de la categoría con 5 tantos. En su retorno al conjunto rayista, el argentino ha asumido la responsabilidad de ser la referencia ofensiva de los rayistas.

Por su parte, José Ángel Pozo está demostrando esa regularidad que en Almería le reclamaban, convirtiéndose así en uno de los jugadores con más proyección de la Segunda División. En la presente campaña ya ha anotado dos goles y ha culminado varias actuaciones fabulosas.

Apartado de bajas

Javi Guerra es la única baja por lesión en el Rayo Vallecano de cara al encuentro frente a la UD Almería.

Por su parte, Luis Miguel Ramis no podrá contar con los lesionados Tino Costa e Hicham Khaloua.

Convocatorias

Rayo Vallecano: por confirmar.

UD Almería: René, Fernando; Marco Motta, Owona, Morcillo, Joaquín, Nano, Pervis Estupiñán; Verza, Mandi, Rubén Alcaraz, Pozo, Nauzet Alemán, Fidel, Gaspar; Juan Muñoz y Caballero.

Posibles onces