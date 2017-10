Cultural Leonesa - Almería: puntuaciones Almería, jornada 7 de Segunda División

Foto: laliga.es

La UD Almería sigue siendo resultadista en este arranque de liga. A pesar de la superioridad de la Cultural y Deportiva Leonesa, sobre todo en la primera parte, el marcador terminó como comenzó, con tablas a cero y reparto de puntos en el estadio municipal Reino de León.

Las ocasiones más claras del partido fueron a favor de los leoneses, que llegaron a estrellar un balón en la madera en la primera parte. Los de Luis Miguel Ramis se contentaron con el empate y su empeño por conseguir un punto en esta jornada 7 se intensificó con la expulsión por doble amonestación de Jorge Morcillo, dejando a su equipo con diez jugadores en el último cuarto de hora de partido.

Con este empate, ambos conjuntos siguen igualados en la parte alta de la clasificación con 11 puntos, aunque hay que esperar a que se jueguen el resto de partidos de Segunda. El Almería suma su cuarto punto a domicilio y la Cultural se mantiene invicta en casa.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Luis Miguel Ramis

5 | El entrenador del Almería sorprendió con la suplencia de Rubén Alcaraz en León, quien había sido uno de los fijos hasta el momento. El trivote en el centro del campo formado esta vez por Verza, Mandi y Tino Costa no dieron un buen resultado, dejando una primera parte muy gris. Faltó conexión con la delantera y eso se patentó con las pocas ocasiones de gol de los visitantes. En cualquier caso, el tarraconense se salió con la suya y logró su cometido, si se valida ese punto a domicilio como bueno tras la victoria en casa una semana antes.

René Román

6 | El portero del Almería está siendo una de las mejores altas del club indálico para esta temporada. En León, unas veces por sus intervenciones, otras con algo de suerte, consiguió dejar su puerta a cero. Hacia el ecuador de la primera parte el guardameta fue agraciado al no mandar el balón a su propia portería tras golpear en su pierna el rechace de la madera. Más tarde supo estar en su sitio para evitar el remate a bocajarro de Yasser de cabeza. Pocas intervenciones se vio obligado a hacer, ya que los atacantes culturalistas pecaron de falta de efectividad de cara al gol. Vio la amarilla por pérdida de tiempo en la prolongación.

Fran Rodríguez

6 | El lateral parece haberle quitado el puesto a Marco Motta, que no estuvo ni convocado para el choque contra la Cultural. El formado en la cantera del Real Madrid volvió a mostrar su gran recorrido y sus buenas dotes defensivas en León. A la hora de partido acogió toda la atención del choque al realizar dos faltas en un minuto. En la primera recibió una amonestación de manera injusta. En la segunda acción, en la que llegó algo tarde, no recibió la cartulina amarilla a pesar de las insistencias de los jugadores rivales y del público presente en el Reino de León. Luego supo jugar a la perfección con esa presión.

Jorge Morcillo

4 | El capitán del Almería de esta temporada llega a ser capaz de lo mejor y de lo peor. Su contundencia en las acciones y su fuerza en la zaga son a destacar, pero esto a veces puede llevar a situaciones negativas para el equipo. Así fue en León, donde el valenciano tuvo que abandonar el terreno de juego por doble amonestación a falta de un cuarto de hora para el final. La segunda cartulina amarilla, que pudo evitarla, fue por arrollar a un rival en el salto y despegar en demasía el brazo del cuerpo. Además el balón en juego no llevaba mayor peligro.

Joaquín Fernández

7 | El otro central rojiblanco fue uno de los mejores hombres del equipo. El de Huércal de Almería desde el principio hasta el final se agrandó en la defensa para evitar llevar mayores problemas a su portero René. Nada más empezar se mostró rapidísimo para abortar la primera llegada de peligro de la Cultural. Por alto también despejó mucho peligro.

Nano González

6 | El malagueño sigue teniendo mucha fuerza y así lo demostró en León. Su facilidad a subir por la banda no le impidió bajar en velocidad para ayudar en defensa en las contras del conjunto rival. Así ocurrió ya con el partido avanzado, y con el cansancio presente en las piernas de los algunos jugadores. Compromiso por el equipo no le falta.

José Antonio Verza

5 | El centrocampista fue el último en llegar en el mercado de fichajes, pero eso no parece haberle impedido obtener la confianza del míster y jugar como titular en su segunda etapa en el conjunto almeriense. En el Reino de León se preocupó más en destruir juego que en crear. Su templanza en la segunda parte ayudó a mantener el marcador a cero. Quiso poner paz en la primera tangana del partido y terminó recibiendo amonestación sin merecerla.

Mandi

3 | El ex del Elche volvió a la titularidad en esta jornada 7. No consiguió marcar su territorio ante la Cultural y pasó buena parte del partido desaparecido. Le faltó mejor actuación defensiva y hubo ausencia total en sus aportaciones ofensivas. Está teniendo muchas oportunidades en este arranque de liga y no las está aprovechando. Recibió cartulina amarilla pasada la media hora de encuentro.

Tino Costa

5 | El veterano jugador del Almería ha utilizado sus pocos minutos de juego hasta el momento para dejar su huella, sin embargo su presencia fue menos productiva en León. Sus mejores acciones fueron dos disparos desde fuera del área en la primera parte, ambos con fuerza y con mucha intención. Fue sustituido por Rubén Alcaraz en el minuto 56.

José Ángel Pozo

5 | Junto con los disparos de Tino Costa, el malagueño fue el único jugador que puso en ciertos aprietos a la defensa rival. Pasada la hora de partido realizó una jugada individual, en la que buscó posición de disparo en el pico del área y le pegó con mucha rosca. El balón no entró por poco. Le falta regularidad en los partidos, porque por momentos se pierde.

Fidel Chaves

5 | El extremo onubense jugó la primera parte del partido, ya que Ramis lo eligió para ser sustituido por Nauzet Alemán para la segunda mitad. En los primeros 45 minutos, como el resto del equipo, no destacó. Su mejor aparición llegó en una pérdida de balón de la defensa rival que la aprovechó Fidel para asistir a Juan Muñoz y permitir al Almería tener una ocasión de gol.

Juan Muñoz

4 | Tras la falta de goles de Pablo Caballero tras estrenarse en el Nou Estadi, Ramis volvió por segunda vez consecutiva poner de nueve a Juan Muñoz. El resultado no es mejor. El jugador cedido por el Sevilla FC sigue sin ver puerta, ni tan siquiera cuenta con numerosas ocasiones de gol. En León tuvo una, tras una pérdida de balón de la Cultural y un pase de Fidel dentro del área. El disparo del delantero no fue brillante por culpa de un mal control al recibir. Supuso el tercer cambio del Almería, dejando su lugar a Caballero a falta de veinte minutos para el final.

Nauzet Alemán

5 | Saltó al verde del Reino de León tras el descanso en sustitución de Fidel. Dejó algunos detalles, que pueden predecir lo mucho que puede aportar el grancanario al equipo almeriense. Eso sí, son los goles los que cuentan en el mundo del fútbol y cuanto más tarde lleguen más difícil será para él encontrar su sitio.

Rubén Alcaraz

6 | Ramis quiso ganar territorio en el centro del campo con la entrada del jugador barcelonés, que sustituyó a Tino Costa en el minuto 56. El jugador proveniente del Girona mejoró la imagen del Almería, que tuvo con él más cordura y posesión de balón. La idea era por esos momentos la de mantener la portería a cero.

Pablo Caballero

5 | Fue la última bala de Ramis, que retiró a Juan Muñoz para ver si el argentino ofrecía algo más en ataque. El hombre por hombre no cambió nada el devenir del equipo. Minutos después llegaría la expulsión de Morcillo y todo el equipo se centró entonces a defender con todo su puerta a cero.

Colegiado: Gorostegui Fernández-Ortega

6 | El árbitro, perteneciente al comité vasco, no gustó en la parroquia local. Llegó a señalar hasta 12 cartulinas amarillas, convirtiéndose dos de ellas en rojas (una para Morcillo durante el partido y otra para Ahmad Yasser al término del mismo por protestar). Además expulsó a un integrante del cuerpo técnico de la Cultural en la segunda parte. Lo cierto es que el partido no fue fácil para él, porque terminó siendo bastante tenso, con ciertas tanganas durante y tras el pitido final. Se le recriminó mucho la no expulsión de Fran Rodríguez a la hora de partido, pero terminó siendo justa ya que la primera cartulina amarilla mostrada al lateral no merecía amonestación. Acertó en la expulsión de Morcillo y en anulación del gol de Rodri a falta de tres minutos para el final gracias al ojo de halcón de su juez de línea. Era fuera de juego.