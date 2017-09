Ramis: "Nos hace ilusión vernos lo más arriba posible"

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UD Almería, en rueda de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

La UD Almería visita el Estadio Municipal Reino de León con la ilusión de colocar su nombre en el liderato de la categoría de plata. Una victoria situaría al conjunto rojiblanco en el primer puesto de forma momentánea.

El comienzo de temporada de los rojiblancos está dotado de buenas sensaciones, según su técnico: "Todas las semanas son opciones y oportunidades. Seguimos tratando de sumar y, como siempre, de encarar los partidos de fuera de casa con la misma importancia para tener buenas sensaciones, seguir creciendo y seguir tratando de posicionarnos bien para que nos dé confianza para seguir trabajando".

"Las estadísticas no creo que vayan a ser importantes"

Luis Miguel Ramis no duda sobre cuál será la clave de su equipo para generar peligro ante la Cultural Leonesa: "No creo que las estadísticas vayan a ser excesivamente importantes. Sí dibujan un poco la situación hasta el momento, pero poco más. Encaramos los partidos estudiando al rival, sabiendo o intentando hacer sobre el campo mecanismos que les hagan daño dentro de nuestra idea, de nuestra estructura de juego, y no cambiará en este partido. Intentaremos darle sentido a todas esas posesiones de balón que queremos, tratando de acelerar el juego en la fase en la que te acercas al gol y eso es lo que queremos o lo que perseguimos todas las semanas".

La exigencia del encuentro obliga a que puedan darse desconexiones, un aspecto cotidiano para el técnico catalán: "En el partido es difícil no tener desconexiones. Si unimos la palabra desconexión cuando encajas un gol o medimos los partidos por desconexiones en vez de por goles, ya sabemos cómo ha quedado el partido. Las desconexiones no solo vienen cuando encajas gol, pueden venir aún ganando, el otro día ganamos 3-0 y también tuvimos desconexiones por momentos, pero es que eso nos pasa a nosotros y le pasa al Borussia Dortmund, hasta los equipos de altísimo nivel. Son fases del partido en las que el rival te exige, seguro que el viernes va a pasar también porque el rival es bueno, porque sabe a lo que juega, porque lo trabaja, porque lo entrena, porque lo persigue y confía en ese trabajo y seguro que por momentos nos va a exigir. Lo que sí vamos a tratar en esos momentos en los que estamos más exigidos es no recibir gol. Más allá de eso, el partido lo encaramos como todos, tratando de que el rival no te haga daño dentro de la idea de juego que tienen y nosotros hacérselo a él, esto es así".

Ramis destaca sobre la baja de Hicham que "es una lesión muscular normal durante una temporada" y que por desgracia irán “teniendo dificultades de este tipo".

"Pozo es un jugador de otra categoría"

José Ángel Pozo ya sabe lo que es hacer gol esta temporada, algo que no fue capaz de hacer en la pasada. El entrenador del cuadro almeriense solo tiene buenas palabras para el excanterano del Real Madrid: "Estoy contento porque todo ese trabajo y esfuerzo que ya hizo el año pasado ante una situación totalmente diferente este lo viene acompañado de algo que él perseguía, que era que todo el esfuerzo y buen juego que haya mostrado por momentos se convirtiera en goles. En ese sentido vamos en la buena línea, yo lo conozco desde que tenía 16 años, es un jugador de otro nivel al de la categoría, lo digo así de claro y lo que tenemos que hacer es disfrutar de él y seguir apretándole porque es un jugador que tenemos la suerte de tenerlo en nuestra plantilla. Además, creo que va a crecer más, que él tiene que seguir dando pasos adelante. Él tiene mucha culpa de lo que le ha pasado y creo que de lo que le pueda pasar, él lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces. Todavía está en una edad estupenda para seguir creciendo y para seguir dando pasos adelante y buscamos que ojalá que sea esta temporada, pero con mucha tranquilidad y mucha paciencia. Este chico necesita estar rodeado de buenos compañeros, como son los que tiene, y participar mucho en el juego, que es lo que intentamos que haga".

La situación de la Cultural Leonesa es similar a la de la UD Almería, un recién ascendido con mucha personalidad: "La propuesta de la Cultural es clara y le está yendo bien, tiene mucho mérito ascender de categoría y, aunque tienen jugadores ya con experiencia en la categoría, no es fácil tener un inicio clasificatorio así. Dice mucho de lo que está consiguiendo, los partidos, más allá de que lo haya conseguido al final o al principio, tiene lo que tiene y ahora mismo está en la misma situación clasificatoria que nosotros y eso es muy respetable".

"Si sumas tres puntos eres líder"

Una victoria frente a la Cultural Leonesa supondría colocarse en el liderato, un dato que marca la ilusión del equipo andaluz de cara al partido: "En cuanto a la clasificación, nos hace ilusión vernos lo más arriba posible, nos hace ilusión saber que en alguna circunstancia podemos ir más arriba todavía. Somos conscientes de que el rival también, por lo tanto máximo respeto y máxima paciencia a cualquier situación que se dé, pero sí es verdad que nos gusta vernos en esa situación y con la posibilidad de que si sumas tres puntos puedes ser líder. Nos ilusiona a nosotros, también seguro que le ilusiona a la afición, a los jugadores... Nos vamos marcando pequeños retos, semana a semana, para estimular la ilusión de los jugadores y ver que cuando se pasa por situaciones malas hay que apretar mucho para poder revertirlas. Cuando se pasa por situaciones buenas, hay que seguir apretando para intentar mantenerlas o mejorarlas, esa es nuestra forma de trabajar y eso es lo que intentamos transmitir a los jugadores, todo lo que genere ilusión vamos a ir a por ello y vamos a intentar acercarnos y conseguirlo. ¿Que no es esta vez y será otra? Pues puede ser, pero vamos a por ello".