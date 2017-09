Previa Cultural Leonesa - Almería: en busca de la regularidad

Google Plus

Este viernes arranca una nueva jornada en Segunda División en la que se medirán dos equipos fuertes y con la ilusión de seguir creciendo en la categoría. Y por si fuera poco, este será el primer enfrentamiento en la historia entre estos dos equipos: la Cultural Leonesa y el Almería se verán las caras por primera vez en el primer duelo entre un equipo leonés y uno almeriense. Ambos conjuntos van empatados en la tabla con diez puntos, y con el mismo balance (tres victorias, un empate y dos derrotas).

Esperando a los almerienses con fuerzas​​

La Cultural Leonesa, celebrando la victoria contra el filial del Barcelona que le daba el billete a Segunda División | Fotografía: Alberto Brevers (VAVEL)

La Cultural Leonesa ascendió este año a Segunda División procedente del grupo II de la categoría de bronce. Y llega con grandes incorporaciones como Jesús Fernández (portero procedente del Cádiz), Unai Albizua (defensa central procedente del UCAM Murcia), Manu (lateral izquierdo procedente del Lugo), Isaac Carcélen (lateral derecho procedente del Real Zaragoza), Santiago Magallán (medio centro procedente del Atlético San Lorenzo de Almagro), Ahmad Doozandeh (medio centro procedente de El-Jaish), Iker Guarrotxena (extremo izquierdo procedente del Mirandés), Josep Señé (extremo derecho procedente del Celta de Vigo), Samuel Delgado (extremo derecho procedente del Alcorcón) y Ariday Cabrera (delantero centro procedente del Valencia Mestalla).

Sin embargo, no podrá contar con Magallán por una rotura del ligamento cruzado que le obligará a estar de baja hasta marzo de 2018. El equipo leonés lleva un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas acumulando un total de diez puntos, que le ha aupado a la octava posición en la tabla. Dirigido por Rubén de la Barrera y capitaneado por el lateral izquierdo Victor Díaz, la Cultural Leonesa está dispuesta a afrontar un nuevo partido que se antoja muy igualado frente a un Almería que lejos de su estadio disminuye sus prestaciones.

"La primera vez" frente a un equipo leonés

El once inicial del Almería antes de su encuentro frente al Sevilla Atlético | Fotografía: Diego Carmona (VAVEL)

Por primera vez en su historia, el Almería se enfrentará a un equipo leonés y en su propio campo. Con un balance idéntico al de su rival, el equipo andaluz llega con ganas a territorio leonés para conseguir una nueva victoria y ampliar sus horizontes futbolísticamente hablando. El elenco unionista acumula tres victorias, un empate y dos derrotas en esta temporada y, con diez puntos, está y situado en quinta posición en la tabla.

Sin embargo, no podrá contar con Hicham, que ha sufrido una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha, lo que le dejará un mes y medio de baja. Dirigido por Luis Miguel Ramís y capitaneado por el defensa central Jorge Morcillo, el Almería está dispuesto a darlo todo en el campo para conseguir los tres puntos.

Previa de los entrenadores

Antes del partido el entrenador de la Cultural Rubén de la Barrera ha dedicado unos minutos a la prensa para hablar sobre los antecedentes del partido y la situación del equipo previo al mismo.

Rubén de la Barrera, durante una rueda de prensa | Fotografía: Jose Mendoza (VAVEL)

"Esta categoría es muy complicada", así de contundente se mostró Rubén de la Barrera, que añadió lo siguiente: "Si esta semana ganamos nos colocamos por delante de muchos equipos". El técnico del equipo leonés reconoció, al mismo tiempo: "Han pasado varias semanas ya, nos hemos medido a grandísimos equipos y estamos en buen camino". El entrenador gallego comentó que los suyos no pueden manejar criterios diferentes y deben "aceptar resultados" y "no dudar de todo". Además, comenzó a mirar al duelo de este viernes ante un equipo que "es un claro aspirante al ascenso", señalando que "el Almería tiene una gran plantilla con jugadores como Pozo o Fidel".

El técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa no dudó en apuntar que sus pupilos están obligados a llevar el peso del encuentro y su objetivo es "atacar y defender bien", además de "evitar el progreso cómodo" del contrario. Rubén de la Barrera reconoció que es importante tener variantes para superar al rival: "Debemos colocar la pelota donde queremos y hay que ganar la variable del tiempo". El preparador gallego explicó que si son capaces de dominar esa ventaja, tendrán mucho avanzado.

En el bando contrario, Luis Miguel Ramis, entrenador del Almería, también ha dedicado unas palabras para la prensa antes del partido.

Luis Miguel Ramis, durante la rueda de prensa del pasado miércoles | Fotografía: David García (VAVEL)

Ramis no duda sobre cuál será la clave de su equipo para generar peligro ante la Cultural Leonesa: "No creo que las estadísticas vayan a ser excesivamente importantes. Sí dibujan un poco la situación hasta el momento, pero poco más. Encaramos los partidos estudiando al rival, sabiendo o intentando hacer sobre el campo mecanismos que les hagan daño dentro de nuestra idea, de nuestra estructura de juego, y no cambiará en este partido. Intentaremos darle sentido a todas esas posesiones de balón que queremos, tratando de acelerar el juego en la fase en la que te acercas al gol y eso es lo que queremos o lo que perseguimos todas las semanas".

Además destaca sobre la baja de Hicham que "es una lesión muscular normal durante una temporada" y que por desgracia irán “teniendo dificultades de este tipo".

El árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega

Fernández-Ortega, en un encuentro entre el Almería y el UCAM Murcia | Fotografía: Diego Carmona (VAVEL)

El partido se desarrollará en el Estadio Municipal Reino de León, es el estadio más grande de la comunidad de León. Fundado el 20 de Mayo de 2001 y con una capacidad para 13.451 espectadores.

Gorostegui Fernández-Ortega, colegiado vasco de 34 años, ha arbitrado un total de 141 partidos en la categoría de bronce entre los años 2015 y 2016, y desde el 2016 ha dirigido un total de 25 partidos en la de plata. En su carrera como trencilla ha mostrado un total de 953 tarjetas amarillas y 60 tarjetas rojas. Con el Almería implicado, ha mediado un total de cuatro partidos, todos en la categoría de plata, con un bagaje de dos triunfos para los indálicos, un empate y otra derrota.

Convocatorias

Cultural Leonesa: por confirmar.

Almería: René, Fran Rodríguez, Owona, Verza, Mandi, Tino Costa, Juan Muñoz, Pozo, Javi Álamo, Fernando, Rubén Alcaraz, Nauzet, Fidel, Caballero, Nano, Morcillo, Joaquín y Pervis.

Posibles alineaciones