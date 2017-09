Nauzet Alemán no tiene dudas

Nauzet Alemán, este lunes en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Nauzet Alemán quiere redimirse y volver a disfrutar del fútbol. Lo dejó claro en su presentación y ahora está recogiendo los frutos de lo sembrado. Con un más que notable cambio en su físico respecto al que mostró a su llegada al Mediterráneo, el futbolista grancanario ya acumula minutos de competición e incluso da asistencias de gol, como la que ofreció el pasado viernes a José Ángel Pozo en la acción que cerró el partido frente al Sevilla Atlético. Una acción que celebró especialmente, algo que ha explicado de la siguiente forma: "Es un gesto que me salió desde dentro porque llevo mucho tiempo sin disfrutar de lo que tanto me gusta. Yo intento hacer bien mi trabajo y cuando hago algo en colaboración con el equipo me alegra mucho".

Esfuerzo y sacrificio

El futbolista insular es sabedor de sus capacidades y desde un primer momento tuvo claro que volvería a alcanzar su mejor nivel portando la casaca rojiblanca, para lo cual, dice, ha estado entrenándose, incluso, en solitario: "A pesar de los pocos minutos de los que he disfrutado, me voy encontrando mucho mejor. Ya llevo un mes y medio aquí y cada día voy a más, tanto con el preparador físico como con el cuerpo técnico". En cualquier caso, Alemán asegura que solo estaba dos kilos por encima de su peso después de más de un año sin jugar, lo cual no le preocupa demasiado. "A base de entrenamientos, esfuerzo y sacrificio, me voy a poner bien y no tengo ninguna duda de que lo voy a lograr. Vine aquí para cumplir los objetivos", ha subrayado.

Sobre la inclusión en su contrato de una claúsula a través de la que podría llegarse a un acuerdo para la rescisión del mismo en Navidad en caso de que no ofreciera el rendimiento esperado, el jugador de Las Mesas no ha querido confirmar ni desmentir este hecho: "Estoy muy tranquilo. Vine aquí a disfrutar del fútbol y el día a día me lo está demostrando; cada vez que piso el campo de entrenamiento le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. No tengo ninguna duda de mí y todo lo demás no me preocupa".

"Me siento cómodo en la banda y en el centro; estoy a disposición del míster"

Futbolista polivalente donde los haya, Nauzet puede desempeñar su juego pegado a una banda o bien detrás del delantero, posición esta última en la que se desenvolverá en los esquemas de Ramis, como así lo confirmó el propio técnico tarraconense. Al respecto, el ex de Las Palmas ha comentado: "En mi carrera siempre he disputado partidos por la banda derecha, pero es cierto que algún año me han metido por dentro. Me siento cómodo en ambas posiciones y estoy a disposición del míster para hacer lo que él me pida".

Haciendo referencia al próximo rival liguero, la Cultural Leonesa, el atacante rojiblanco afirma que ha podido seguir su evolución durante el curso y no esconde que le gusta mucho el trato de balón del que hace gala. "Es verdad que hace muchos goles, pero también recibe. Tenemos claro que si somos capaces de dejar la portería a cero, vamos a tener muchas opciones de llevarnos los tres puntos, tenemos que ir con esa mentalidad".

Transcurridas seis fechas de la competición doméstica, Ramis ha alineado ya a diecinueve de los veintidós futbolistas que tiene a su disposición, restando únicamente Trujillo, Álamo y Fernando por vestirse de corto, lo que deja a las caras la alta competitividad que impera entre el equipo. Al hilo esto, el "15" ha manifestado lo siguiente: "Si estamos todos bien, se lo vamos a poner muy complicado al míster. Si, por ejemplo, en mi puesto mi compañero está mucho mejor que yo eso me obliga a superarme, y esa competencia es la que tenemos que conseguir. Nos exigimos mucho y podemos ser un rival muy complicado tanto a nivel individual como colectivo".