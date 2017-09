René: "El equipo tiene mucho margen de mejora, somos un grupo totalmente nuevo"

Google Plus

René logró dejar su portería a cero por segunda vez este curso. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

El cancerbero rojiblanco René pasó por zona mixta tras el término del encuentro para dejar su particular punto de vista sobre el choque que finalizó con una holgada victoria por 3-0 frente al Sevilla Atlético: “Es cierto que con el 1-0 ellos han tenido sus acercamientos sin excesiva pegaba arriba y pudo peligrar el resultado, pero el equipo la semana pasada terminó un poco dolido por la derrota sufrida en Pamplona y creo que hemos aprendido la lección”, ha comenzado interviniendo el arquero gaditano.

Además, hizo hincapié en aprender de los errores y seguir trabajando para mejorar como colectivo: “El equipo tiene mucho margen de mejora, somos un grupo totalmente nuevo y tenemos que aprender de los palos. Hoy (por el viernes), con el 1-0 en vez de encerrarnos atrás nos hemos venido arriba y hemos conseguido dos goles más”.

Por segunda vez en este inicio de temporada el meta gaditano consiguió dejar su meta a cero y él lo expresaba de esta manera: “Los porteros viven de no encajar goles y nos refuerza un poco en esa faceta defensiva, el equipo está trabajando y el hecho de no encajar te da moral y te anima a seguir fuerte atrás, que es lo importante en esta categoría”. A propósito de esto, el veterano portero de 33 años se encontraba satisfecho con su rendimiento personal mostrado en la noche del viernes y espera seguir en la misma línea: “Estoy contento por mi actuación pero en el fútbol no se vive del pasado, hay que demostrarlo domingo a domingo y lo importante es encontrar la regularidad”.

Por otra parte, René Román elogió el estado de forma en el que se encuentra Tino Costa, que ya suma dos tantos como jugador rojiblanco: “Tino viene de ser un jugador muy importante y de jugar por cosas grandes; su ayuda nos viene bien. Tiene muy buena pegada y eso el equipo lo nota", ha subrayado.

También, asegura que el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis seguirá en proyección ascendente puesto que tiene capacidad para ello: “El equipo irá mucho mejor, somos un grupo totalmente nuevo y tenemos que aprender y mejorar a base de partidos. Estamos en la jornada seis y tener diez puntos creo que es un buen bagaje”.