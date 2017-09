Jorge Morcillo: "Ha sido una noche redonda por el resultado y por muchas cosas que se han hecho bien"

Google Plus

Morcillo celebra el gol anotado ante el Sevilla Atlético. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

El capitán de la Unión Deportiva Almería, Jorge Morcillo, compareció ante los medios en zona mixta y recalcó el buen trabajo realizado por el equipo, al tiempo que demostró encontrarse satisfecho tras el 3-0 conseguido frente al Sevilla Atlético: “Ha sido una noche redonda por el resultado, por los tres puntos y por muchas cosas que se han hecho bien. Estoy contento por eso”, recalcaba el zaguero.

El valenciano tuvo la oportunidad de anotar el primer gol del partido desde los once metros en un momento clave como lo es el minuto 45. Y es que, a pesar de su posición de central, se atrevió a lanzar el golpe franco consiguiendo así el 1-0 en el luminoso: “No iba a haber polémica, que tan de moda está, estaba claro que lo quería tirar yo, lo había pedido y lo he cogido. He tenido un poco de fortuna y ha servido para poner ese 1-0”.

Por consiguiente, el zaguero de 31 años calificó el partido como el mejor de la temporada, ya que se adaptaron a la perfección a los diferentes aspectos tácticos a los que les sumió el conjunto de Nervión: “Al final los partidos en determinados momentos necesitan de una cosa, hemos hecho una buena primera parte que al final se ha visto reflejada con ese gol en el descuento. En la segunda hemos sido inteligentes, sabíamos que cada vez que creábamos peligro íbamos a hacer mucho daño por la dinámica que traía el rival y así fue”.

Como bien indicó el míster Luis Miguel Ramis, el fin principal era conseguir los tres puntos que se debían repartir en la noche del viernes, lo que supone para los rojiblancos auparse a la parte alta de la clasificación: “Era el objetivo, sabíamos que era el primer partido de la jornada y que nos podíamos poner en lo alto de la clasificación con diez puntos”, ha apostillado el central.