El Almería se impone al Sevilla Atlético al son de Pozo

José Ángel Pozo se ha empeñado en demostrar que este año puede ser el de su consagración en el fútbol profesional. El jugador malagueño ha sido el principal baluarte de la victoria que ha conseguido su equipo ante el Sevilla Atlético, erigiéndose fundamental en los dos primeros goles del encuentro y anotando el tercero que cerraba el mismo.

Escorado a una banda en un principio, el costasoleño se ha movido con total libertad por todo el flanco atacante, aumentando su influencia en el juego considerablemente cuando partía desde el centro. En cualquier caso, poco pudo hacer el ex del Manchester City para evitar que, en líneas generales, su equipo produjera poco o nada en el ámbito ofensivo a lo largo de los primeros cuarenta y cinco minutos. En este tiempo, la principal arma de los del sureste andaluz fue el juego por las bandas, por las cuales Nano y Fran Rodríguez ponían de manifiesto una profundidad constante. Por el contrario, los rojiblancos no lograban ser del todo incisivos ni crear un juego fluido por dentro, como así se demostró en una concatenación de errores cometidos por Alcaraz o Verza en la iniciación de las jugadas. Además, el elenco de Ramis no estaba sabiendo mantener a raya a la lanza de ataque hispalense, que por mérito propio y demérito ajeno a partes iguales cercó la meta defendida por René. Carlos Fernández y Marc Gual, en un lanzamiento de falta y un mano a mano, respectivamente, intentaron poner en apuros a un arquero que solventó con suficiencia las intentonas rivales.

En el otro bando, Tino Costa fue el encargado de firmar la opción más clara para los suyos con un disparo lejano, demostrando una vez más ser un experto en estas lides. En la presente, la pelota cogió más parábola de la deseada y se fue abriendo desde el centro hacia fuera para acabar marchándose desviado del palo derecho de Caro.

Y poca más producción ofensiva ofreció el conjunto almeriense hasta que al filo del descanso tuvo lugar la acción que, a la postre, cambiaría el devenir de la confrontación. Fue un contragolpe conducido por José Ángel Pozo lo que inició todo. El malagueño fue sorteando rivales hasta llegar al balcón del área enemiga, donde se topó con la oposición de Yan Eteki, que empezó a agarrar al atacante desde fuera de la zona de castigo, dejándose caer este último dentro de la misma y viendo cómo el señuelo surtió efecto habida cuenta de que el colegiado terminó decretando una pena máxima que Jorge Morcillo se encargó de transformar para dar por finalizado el primer acto.

Morcillo transformó un penalti al filo del descanso para poner por delante a su equipo. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

A la vuelta de vestuarios, el Sevilla Atlético, a base de insistencia, inclinó el campo hacia la puerta de su adversario y gozó de ocasiones suficientes para poner las tablas en el electrónico. Entre ellas, un libre directo nada más comenzar el segundo periodo a cargo de Berrocal que fue repelido por el larguero. Y es que el buen hacer de los pupilos de Tevenet parecía estar sometiendo a los locales en un pasotismo y una inoperancia alarmantes. Tanto es así que hasta ese momento, lo que reflejaba el marcador era la mejor noticia para los intereses de los del Mediterráneo.

Pero, a veces, en el fútbol las individualidades priman, y lo que se antojaba como un tramo final de partido plagado de sufrimiento para la parroquia indálica terminó por suponer la certificación de una victoria que, sin embargo, no hace justicia a lo expuesto sobre el rectángulo de juego. El 2-0 llegó tras una jugada trenzada entre Pozo, Pervis y Tino Costa, que se encargó de rematar con la testa un centro lateral del futbolista ecuatoriano. Un Tino Costa que, a propósito, debió ser expulsado en la primera mitad tras agredir a Aitor Cantalapiedra.

Tino Costa aumentó la ventaja unionista con el segundo tanto del encuentro. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

La puntilla la dio el "10" rojiblanco en el último minuto del choque, rematando una gran combinación entre Nauzet Alemán, Pablo Caballero y él mismo para cosechar un triunfo que coloca a los de Ramis con diez puntos en el zurrón y les encarama a los puestos altos de la tabla clasificatoria a expensas de lo que dé de sí el desarrollo de la sexta jornada del campeonato liguero.