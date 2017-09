Previa UD Almería - Sevilla Atlético: golpe sobre la mesa

Google Plus

El Estadio de los Juegos Mediterráneos acoge este viernes el primer encuentro correspondiente a la sexta jornada de competición en la categoría de plata. Almería y Sevilla Atlético medirán sus fuerzas en un encuentro en el que los locales buscarán volver a la senda de la victoria y los hispalenses saldrán a sumar tres puntos por vez primera en la presente campaña.

Los sevillanos disputarán el partido sin ningún tipo de complejo, actitud que no debe romper los planes de los locales. Los rojiblancos sufrieron una dolorosa derrota la jornada pasada en Pamplona y necesitan recuperar las buenas sensaciones que contentaron a la afición ante Lorca y Oviedo.

Se prevé un partido en el que los indálicos asuman el peso del juego. Los hispalenses intentarán generar ocasiones de gol a través del contraataque y del juego por banda.

Golpe en la mesa

En Pamplona, la UD Almería volvió a dominar un partido en el primer tiempo y se dejó los puntos en el segundo acto. En Soria, fue la apatía la que condenó a los almerienses y, ante Osasuna, los dos tantos de la remontada local fueron fruto de dos errores individuales en la zaga rojiblanca.

Pese al preocupante inicio de temporada del filial sevillista, los almerienses deben mostrar serenidad y decisión sobre el terreno de juego. Es decir, los de Ramis han de perseguir que en ningún momento los visitantes se puedan sentir superiores en el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El Almería quiere hacerse fuerte en su estadio. (FOTO: David García - VAVEL)

Hasta ahora, los rojiblancos han sabido imponer su juego y no han estado demasiado desacertados de cara a portería. No obstante, aún no han logrado cerrar un encuentro con cierta comodidad y la cita ante el Sevilla Atlético se presenta como una nueva ocasión para cumplir con esta tarea pendiente.

Sin complejos

Junto al Albacete, el Sevilla Atlético es el único equipo de Segunda División que, tras cinco jornadas de competición, aún no ha ganado. No obstante, los hispalenses no conocen la derrota a domicilio. La desbandada de jugadores de la cantera de Nervión este verano ha generado un impacto muy negativo en el nivel del segundo equipo sevillista. Ivi, Borja Lasso o Diego González pusieron rumbo a Primera División tras su extraordinaria campaña 2016/2017.

Los nuevos integrantes de la plantilla del Sevilla Atlético se van acoplando a la disciplina hispalense y ya en las últimas semanas se va percibiendo cierta mejoría. Por ello, los locales no deben subestimar al filial sevillista. De hecho, su desparpajo y frescura propias de la juventud de sus jugadores florece cuando el rival les cede el peso del partido.

El duelo

En esta ocasión enfrentaremos a las dos referencias ofensivas de ambos equipos. Pablo Caballero y Carlos Fernández tienen la portería rival entre ceja y ceja. Pese a haber anotado un solo tanto hasta la fecha, los dos delanteros son unos depredadores del área y puede que en sus botas esté la victoria para su equipo el próximo viernes. Además, son dos nueves muy similares tanto en su físico como en su estilo dentro del área.

Caballero busca romper su racha de cuatro partidos sin ver puerta. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Igualdad en el pasado

Almería y Sevilla Atlético han cruzado sus caminos en solo dos ocasiones, ambas en la pasada campaña, en la que uno y otro equipo hizo valer su condición de local y logró imponerse en su estadio a su rival.

Si en la primera vuelta del campeonato, los del Sánchez-Pizjuán vencieron a los unionistas por un gol a cero, en el segundo acto del campeonato los del Mediterráneo hicieron lo propio gracias a un triunfo por dos tantos a uno, siendo Kalu Uche y Fidel los artífices de las dianas rojiblancas, mientras que Carrillo maquilló el envite en las postrimerías del mismo.

Apartado de bajas

Luis Miguel Ramis no podrá contar con los lesionados Hicham y Mandi, los cuales han sufrido molestias musculares a lo largo de la semana.

Por su parte, el Sevilla Atlético viaja a Almería con todos sus efectivos a disposición de Luis Tevenet.

Convocatorias

UD Almería: René, Fernando, Fran Rodríguez, Marco Motta, Owona, Jorge Morcillo, Joaquín Fernández, Nano, Pervis Estupiñán, Verza, Tino Costa, Rubén Alcaraz, Pozo, Nauzet Alemán, Fidel, Gaspar, Juan Muñoz y Caballero.

Sevilla Atlético: Carmona, Matos, Konyk, Alex Muñoz, Giorgi Aburjania, Eteki, Carlos Fernández, Pozo, Caro, Fede, Curro, Cantalapiedra, Marc Gual, Boutobba, Olavide, Juan Soriano, Mena, Berrocal.

