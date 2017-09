Ramis: "En todos los partidos nos exigimos para ganar"

Google Plus

Luis Miguel Ramis, entrenador del Almería, durante una rueda de prensa | Foto: VAVEL.com - David García

Luis Miguel Ramis, técnico de la UD Almería, ha expuesto ante los medios de comunicación sus intenciones ante el inminente encuentro que enfrentará a su equipo y al Sevilla Atlético en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Después de la inesperada derrota en El Sadar, inesperada dado el desarrollo del encuentro, los almerienses necesitan volver a resarcirse ante su afición y mantener así su particular pulso con los equipos que ocupan plaza de playoff: "En todos los partidos nos exigimos para ganar. Nosotros vamos siempre con una misma idea. El partido ante el Sevilla Atlético es el más importante porque es el más inmediato, no pensamos más allá".

En el encuentro ante Osasuna, se advirtieron diferentes carencias defensivas que posibilitaron, entre otras cosas, la remontada del club navarro, en un encuentro que estaba completamente controlado por la escuadra rojiblanca: "Hemos estado entrenando para mejorar lo que fallamos en el partido ante Osasuna. Hemos trabajado mucho más la verticalidad, la definición, el hecho de ser mucho más dañinos".

"Va a haber algunos cambios en el once"

Pese al último tramo del encuentro, donde el cuadro rojiblanco desapareció completamente del mapa, los pupilos de Luis Miguel Ramis son conocedores de que realizaron una buena primera mitad y tuvieron la capacidad de mantener el envite en un ritmo nulo, situación eminentemente favorable para los intereses urcitanos: "Ellos saben que hicieron muchas cosas bien. Es verdad que todo queda en un segundo plano por el resultado, hicimos muchas cosas bien pero no son suficientes. Ellos están tranquilos y creen en lo que hacemos, nunca miran hacia atrás, sino hacia delante".

Cuando una escuadra realiza un encuentro en el que comete diversos errores, el entrenador suele introducir variaciones en el once para intentar minimizar al máximo los problemas que pueda tener el equipo. En este caso ocurre algo parecido. Habrá novedades en el once almeriense ante el cuadro hispalense de Luis García Tevenet: "Habrá novedades. No es mi intención, pero sí, va a haber algunos cambios. Cuando se gana son rotaciones, cuando se pierde son cambios, ¿no? Todos están trabajando muy bien, todos están cumpliendo cuando gozan de minutos, pero al fin y al cabo, esto es una carrera de fondo".

La idea del técnico catalán es la de no tener un once tipo, para introducir variaciones en función del conjunto al que se enfrenten o por obligación, sea por sanción o lesión: "El hecho de no tener un equipo tipo te permite tener recursos para solventar cualquier inconveniente que aparezca. En más de una ocasión, los chicos del filial han completado la convocatoria del primer equipo".

Se presenta en escena en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el filial del Sevilla, el Sevilla Atlético, un equipo que ya quedó muy arriba en la tabla la campaña pasada. Pese a ocupar la penúltima plaza con tres empates y dos victorias, el conjunto hispalense se mantiene invicto fuera de casa y amenaza los intereses rojiblancos con jugadores destacados de la categoría como Marc Gual, Pozo, Curro o Carlos Fernández: "Tienen unas cualidades y unos perfiles colectivos bastante definidos. Son chicos jóvenes que se encuentran en esa fase de formación, buscando asentarse en el fútbol profesional, lo que les hace ser muy atrevidos. Tenemos que intentar ser contundentes para frenar ese dinamismo del rival y ese atrevimiento".

Y, ¿cómo no? El duelo viene cargado de puro morbo. Juan Muñoz, jugador cedido por el Sevilla, en las filas del Almería actualmente, se enfrentará al equipo que le ha visto crecer. Después de recuperarse de su lesión, el jugador se encuentra disponible para Ramis y podría estrenar titularidad con Pablo Caballero a su lado, formando lo que sería hasta el momento una dupla inusitada en ataque: "La lesión de Juan nos obligó a tener ciertas precauciones, porque las recaídas de esas lesiones son a veces peores que las propias lesiones. Ahora mismo está listo para competir y ayudar, y si forma dupla con Pablo Caballero, pues ya lo comprobaréis".

Esta semana aparecía publicado el tope salarial por equipo de la categoría de plata del fútbol español, un baremo que sitúa al club rojiblanco en el séptimo lugar, consolidándose como uno de los diez equipos de Segunda con más tope salarial: "De temas económicos no entiendo. Sé sumar, restar y hacer muchas más cosas con respecto a números, pero no me corresponde a mí valorarlo".