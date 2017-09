Previa CA Osasuna - UD Almería: a la conquista de El Sadar

Google Plus

Sumar dos victorias consecutivas no es tarea fácil en la categoría de plata del fútbol español, pero si juegas en El Sadar ante el histórico Osasuna la dificultad aumenta exponencialmente. Además, el club navarro ha sido el que más dinero ha invertido en refuerzos durante el mercado estival. La UD Almería ha dejado buenas sensaciones en este inicio de temporada. No obstante, aún no ha logrado cerrar un encuentro antes del pitido final. Este sábado Osasuna y Almería medirán sus fuerzas con el objetivo de afianzarse en la zona noble de la tabla. Se prevé un encuentro disputado con opciones para ambos equipos en el que se impondrá el más eficaz de cara a portería.

Construir un fortín

Cuando un club desciende a Segunda División se convierte de forma automática en firme candidato al ascenso de cara a la siguiente campaña. Si además ese club es Osasuna y juega en El Sadar, resulta imposible que cualquier equipo al que se enfrente no afronte el encuentro con respeto. Además, los rojillos se han reforzado este verano con jugadores contrastados en la categoría como el exrojiblanco Quique González, Aridane, Lillo o David Rodríguez. Los navarros tambien han logrado retener a varios futbolistas que la temporada pasada ya demostraron su calidad en Primera División.

El pasado fin de semana Osasuna asaltó el Estadio de Vallecas y al fin mostró esa imagen de bloque temible que se esperaba de los navarros. Por El Sadar han desfilado ya Sevilla Atlético, Huesca y Albacete, este último en Copa del Rey, sin llevarse el botín de los tres puntos en los dos primeros casos. Si Osasuna consigue hacer del antiguo Reino de Navarra un fortín, sus opciones de ascenso aumentarán de forma considerable.

Corregir errores

La UD Almería ha transmitido buenas sensaciones en las cuatro jornadas de competición que ya se han disputado. Sin embargo, en Soria el equipo dejó entrever ciertas carencias que no deben resurgir. El elenco indálico pudo ponerse por delante en el marcador en la primera parte y en la segunda mitad la apatía se apoderó de él. Este equipo tiene potencial para asaltar El Sadar y lo demostró tanto en Tarragona como en el duelo ante el Real Oviedo, pero no está permitido especular.

Varios jugadores rojiblancos en un entrenamiento de la pasada semana. (FOTO: David García - VAVEL)

El fin de semana pasado la falta de puntería casi le cuesta dos puntos al conjunto rojiblanco. Tanto Ramis como varios jugadores hicieron mención a la necesidad de trabajar ciertos aspectos importantes a la hora de dominar y cerrar los encuentros. Si los andaluces están acertados de cara a puerta y no se dejan asediar por los locales, tendrán alguna posibilidad conquistar el antiguo Reino de Navarra.

El duelo

En esta ocasión entran en liza dos futbolistas de los que dan puntos. Pozo y Roberto Torres demuestran jornada tras jornada el talento que tienen en sus botas. Pueden pasar desapercibidos durante muchos minutos de un partido, pero en cualquier momento el balón puede llegar a sus pies y salir directo hacia la meta rival. Ambos ya han marcado esta temporada y sus respectivos equipos esperan su mejor estado de forma para el choque del sábado. Tanto el malagueño como el pamplonés aprovechan a la perfección los espacios entre la línea de centrales y la de mediocentros.

Pozo, charlando junto a Gaspar en un entrenamiento de la pasada semana. (FOTO: David García - VAVEL)

Apartado de bajas

Diego Martínez no podrá contar con el central Unai García por la lesión de rodilla que sufrió ante el Huesca hace un par de semanas.

Por su parte, Ramis tiene a toda la plantilla rojiblanca a su disposición.

Convocatorias

C.A. Osasuna: por confirmar.

U.D. Almería: René, Fernando, Fran, Owona, Morcillo, Joaquín , Nano, Pervis Estupiñan, Verza, Mandi, Tino Costa, Rubén Alcaraz, Pozo, Nauzet Alemán, Fidel, Juan Muñoz, Hicham y Caballero.

Posibles onces