Entrevista con Jesús Romero: "Esta afición se merece ya un ascenso"

Entrevista con Romero | Foto: Juanma García

El 17 de enero de 1990 nació en Sevilla Jesús Romero Correa. Criado en la capital andaluza, desde pequeño se dedicó al fútbol. Cuando comenzó le gustaba más ser extremo izquierdo, aunque con 10 años se dio cuenta de que lo suyo era la portería.

Se declara tranquilo y familiar, amante de los deportes de riesgo pese a que por su profesión no puede practicarlos mucho y una persona más de día que de noche.

Pregunta: Ha pasado por la cantera del Betis, UD Extremadura, Sevilla C y Sevilla Atlético, UD Melilla, River Melilla y Algeciras. ¿Con qué se queda de cada equipo?

Respuesta: Con cada temporada te quedas con algo positivo. Siendo más joven vives el fútbol de otra manera diferente. Eres más soñador, iluso. Crees que es muy fácil y que por estar en un filial lo tienes todo regalado y no es así. Es un camino duro, que requiere mucho sacrificio Es un camino duro que requiere mucho sacrificio y siempre tienes que estar ahí. Del Betis me quedo con eso, con esa ilusión de pequeño, con esos amigos de la infancia que te crías con ellos y vas subiendo categorías y siempre son los mismos equipos, pues así funcionan los filiales. Del Extremadura me quedo con haber compartido vestuario con Sabino (ex delantero de Osasuna), mi entrenador de porteros y toda la gente que te aporta la educación deportiva que tanto se echa ahora en falta. Del Sevilla con los valores que transmite un club que es una gran familia y que ha conseguido tantas cosas y que inculca unas ideas a sus jóvenes maravillosas. De Melilla, pese a que al principio lo pasé mal, me quedo con los amigos y la gente que conocí allí. De Algeciras me quedo con todo: mi mujer, mis compañeros que son como hermanos por las cosas bonitas y malas que hemos vivido juntos.

P: Estuvo en el Algeciras en una etapa previa de 2012 a 2014, y volvió la pasada temporada. ¿Qué le motivó a volver?

R: La mala experiencia que tuve en Melilla me acercó a volver porque pese al descenso, no me fui ya solo por el tema económico, sino porque teniendo 22 o 23 años, te llama la UD Melilla que es un histórico de 2ª B con un proyecto muy soñador. Apostaron fuerte por mí asegurando que sería indiscutible, aunque eso no lo puedes asegurar en el fútbol. Tras consensuarlo con mi mujer y con algunos compañeros con más experiencia decidí aceptar. Tras esa mala época, la gente me quería, lo que junto a mis compañeros y a que Guti (ex entrenador del Algeciras) que es como un padre para mí, me llamó diciendo que me necesitaba, no lo pensé mucho.



P: En la 13-14 el Algeciras jugó la Copa y se llegó a 1/16 contra la Real y se les dio un susto en la ida aunque la vuelta fue algo peor. Usted estuvo en el partido de vuelta, ¿cómo fue la experiencia de jugar en Anoeta? ¿Cree que se podrá repetir pronto esa experiencia de ver al Algecias en Copa contra los grandes?

R: Lo deseo no solo por la ayuda económica al club, sino por la afición que se merece esa alegría y ese premio. Ver a jugadores grandes en su estadio o ir a los campos de los grandes a ver a su equipo. Es un premio muy complicado. Haber visitado un campo como el de la Real Sociedad se queda en mi memoria. Además mi padre tiene muchos recuerdos y tiene una foto mía con Carlos Vela en un balón aéreo. Eso no se olvida nunca. Pese a que competimos bien aquí, allí con los buenos jugadores que tenían no iban a tirar la eliminatoria. Dimos la cara y rendimos y disfrutamos que era lo más importante.



P: ¿Qué faltó la pasada temporada para no ascender?

R: Creo que durante la Liga nos faltó la regularidad de otros equipos como Betis B o Arcos. Tuvimos un bache, algo normal, pero estuvimos Nos faltó la regularidad de otros equipos casi dos meses con una sola victoria y perdimos muchos puntos e igual hubiésemos podido terminar primeros, que te deja pie y medio en 2ª B porque es una sola eliminatoria y si no repescas en la liguilla. Quedar cuartos te lo deja difícil y contra el Astorga fuimos superiores en la ida y en la segunda parte y prórroga en la vuelta. Nos faltó ese punto de experiencia para amarrar algunos partidos como contra el Recre B en casa. Se echan de menos esos puntos.



P: Este año tienen nuevo técnico, José Antonio Asián. ¿Están contentos con él? ¿Qué lo diferencia de David Gutiérrez "Guti", el anterior técnico?

R: En cuanto a estilo de juego quieren lo mismo, aunque Asián tiene una experiencia que David no tenía. Asían tiene más experiencia, aunque David tiene mucha sabiduría futbolística y sabe mucho de fútbol. El míster tiene esa experiencia de haber entrenado tantos equipos grandes como Ceuta, Alcalá o Algeciras en Segunda. Tiene una experiencia que tienen pocos entrenadores, sobre todo en esta categoría. En partidos como el último (victoria 0-1 contra Atlético Onubense) tiene claro que si no se puede crear, hay que destruir. No se puede permitir nada en nuestro campo, lo dejó claro y sabe transmitir lo que quiere y lo cazamos al vuelo. Sabe lo que hace y por eso los buenos resultados.



P: Centrándonos en esta temporada, el objetivo es el ascenso ¿qué supondría si no se lograse?

R: Para el equipo sería un palo, pero sobre todo para la afición. Esta afición se merece ascender ya a Segunda B sí o sí. Este club es centenario, que ha vivido mucho y sufrido mucho en lo económico y deportivo. El club no se merecía descender cuando se descendió en la 13/14 ni la última vez contra el Murcia. Es muy triste que este club esté en esta categoría y no más arriba Mínimo debe estar en Segunda B por club, institución, escudo, ciudad, la gente que respira fútbol aquí. Como Miguel Ángel, nuestro utillero que se merece estar en Segunda o en Primera. Es muy triste que este club esté en esta categoría y no más arriba. También sería un palo para la directiva que está haciendo un tremendo esfuerzo para lograrlo y para el cuerpo técnico. Pero sobre todo para la afición.



P: Contra el Ceuta fue el santo del equipo. ¿Fue su mejor partido?

R: Es probable pero no sabría decir, pues con 27 años llevo muchos partidos a la espalda. Ahora mismo no recuerdo, aunque en mi debut con Extremadura contra el Lugo, paré dos penaltis e hice varias paradas, pero vistiendo la camiseta del Algeciras sí que puede que sea el mejor con diferencia.

Foto: Juanma García



P: ¿Qué pensó antes del penalti en el último minuto?

R: Sinceramente lo primero que pensé es que íbamos a perder los tres puntos. Ya después piensas en frío, intentas analizar todos los 90 minutos, no solo la jugada. Tienes poco tiempo e intentas pensar en décimas de segundo y piensas en el sacrificio del equipo y lo que estaba en juego. En un penalti tienes todas las de perder, pero hay un juego psicológico intentando desestabilizar al lanzador, sobre todo conociéndolo. Intenté engañarlo y funcionó. Con lo que conllevaba la acción, se sufre y desgasta mucho.

P: ¿Habló con Willy después?

R: Sí, a la salida hablé con él. Yo le tengo mucho cariño, le di ánimos y le dije que el que los falla es el que los tira. Tiene calidad de sobra para meterlos, solo que ese lo falló. Además está haciendo una temporada muy buena en Ceuta y seguro que les aportará muchas cosas.

P: ¿Qué sintió al salir coreado por el estadio?

R: Es una sensación indescriptible. Con 3500 personas en el estadio del club al que quieres y defiendes que coreen y vitoreen así pone los vellos de punta. Es de agradecer y según me han dicho pocos han salido así. Yo solo intento hacer mi trabajo y habrá momentos en que salga bien y otros en que salga mal pero la entrega y sacrificio estará siempre.



P: ¿Cómo afrontan los próximos partidos contra Utrera, Castilleja, Sevilla C... dada la buena racha que están manteniendo?

R: De la misma manera que las ocho jornadas anteriores. Solo pensamos en el Utrera. Rival que va a proponer mucho fútbol en nuestro campo, sobre todo en un campo de césped natural grande y que pondrá las cosas complicadas con jugadores como Blanco, Cachana, Israel o Jairo. Gente con mucho fútbol y un equipo igual o más complicado que el Ceuta. Lo afrontamos con la ilusión de seguir invictos y de conseguir los tres puntos en casa delante de nuestra gente. Ya vendrá Castilleja, Sevilla C... ahora solo queda Utrera.



P: ¿Cuáles son los rivales más duros del grupo? ¿Quién cree que acabará jugando los playoffs?

R: El Ceuta que planta cara a cualquiera por jugadores y por juego. Sanluqueño que peleará por arriba. Obviamente Cádiz B, San Roque de Lepe que acabará luchando arriba, Arcos... No puedo decir ningún nombre concreto, solo el del Algeciras Los playoff van a estar caros, hasta la última jornada como el año pasado. Será una temporada larga, de mucho sacrificio y al estar tan comprimido desgasta mucho física y psicológicamente. El que más aguante esa lucha psicológica será quien gane. No puedo decir ningún nombre concreto, solo el del Algeciras que tiene que estar ahí sí o sí.

P: En el plano más personal, ¿se dedica únicamente al fútbol o tiene otro empleo?

R: Ahora mismo por suerte o desgracia, desde chico me he dedicado plenamente al fútbol, aunque ahora mismo no da un sueldo para vivir cómodamente salvo algunos equipos con jugadores mil euristas porque en Tercera no te reporta tanto como antes que se pagaba mucho y por eso tantos equipos están sin dinero al borde de la desaparición o desaparecido. El profesional no es el que gana mucho dinero, sino el que lo vive de la manera que lo vive. El profesional no es el que gana mucho dinero, sino el que lo vive de la manera que lo vive Desde pequeño me he considerado profesional porque amo este deporte como cualquier otra cosa y aunque no te reporte tanto como se espera o desea, te reporta más cosas. Ahora mismo tengo claro que, aunque ahora estoy opositando a Policía Nacional, el día que el fútbol me deje de llenar como me llena, no podré seguir porque aunque gane mucho dinero juego porque amo este deporte, aunque el dinero para gente como yo que no tengo otro empleo es necesario. Hay compañeros como Iván, Berlanga... que se levantan a las cinco, trabajan, llegan a casa a comer y vienen a entrenar sin ver apenas a sus hijos o mujeres. Lo hacen por amor a este deporte que es lo que lo mueve.

P: ¿Cuál es su aspiración en el mundo del fútbol? ¿A dónde le gustaría llegar?

R: Yo tengo esperanza de hacer algo grande en el fútbol, no solo por el club, sino por todo. Creo que el fútbol me debe algo, no ha sido muy bueno conmigo, Seguiré soñando con llegar tan alto como pueda he sufrido mucho y espero que me lo devuelva profesional y personalmente. Seguiré soñando con llegar tan alto como pueda y para eso hay que sacrificarse mucho y ser muy profesional. Ahora mismo cuesta por la situación, la categoría, pero el que tiene esperanza de llegar a algo sigue peleando y más tarde o más temprano te premiará porque el fútbol es justo.

P: ¿Considera que tiene nivel suficiente o potencial para ser portero titular en un equipo de Segunda División o superior?

R: Sí por qué no. Hablo mucho con Mané y cuando se fue unos meses a Gibraltar me despedí de él y me dijo que había sido un privilegio compartir vestuario conmigo y Mané me dijo que no entendía cómo no había tenido esa oportunidad de estar arriba que no entendía cómo no había tenido esa oportunidad de estar arriba y que te lo diga un jugador con tanta experiencia en Primera si lo dice es por algo. Llegar es más complicado, porque aunque mantenerse requiere sacrificio es más fácil. El fútbol depende de ese factor suerte que te lleve allí y aunque aún no lo he tenido, espero aprovecharlo cuando lo tenga y que no se me escape.

P: Si tuviera que quedarse con un compañero en lo personal y otro en lo profesional, ¿quiénes serían?