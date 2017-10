El Tuilla tumba al líder

Partido de la jornada en El Candín. Tuilla y Llanes se veían las caras con el liderato de Tercera División en juego. Defendían posición los visitantes rindiendo visita a uno de los más complicados feudos del grupo, con sólo un punto de ventaja sobre un Tuilla que esperaba invicto al conjunto llanisco. Once de gala para los de Manolo Simón, y ausencia reseñable, la de Sergio Villanueva, en el bloque de Chuchi Collado. Gran entrada en El Candín, con las cámaras de la Televisión del Principado como testigo de excepción.

No se amilanó el Llanes ante tal escenario y buscó ejercer de líder desde el inicio, intercambiando golpes, juego y dominió con un Tuilla que también buscaba llevar la iniciativa. Los locales combinaban buenas acciones trenzadas con balones en busca del mejor jugador del partido, Cristian, que hizo todo bien y fue un auténtico dolor de cabeza para todo jugador verde que se acercaba. El Llanes, por su parte, también combinaba salida desde atrás, donde como siempre Diego Arias fue el canalizador de todo el juego de ataque bajando a iniciar, con balones largos a las bandas aprovechando los desplazamientos de Pascual. No tardaron en llegar los primeros contratiempos, en este caso para el Llanes en forma de lesión. Jorgín no podía seguir y al cuarto de hora de partido tuvo que dejar su puesto a un Pablo Prieto que despachó un gran partido.

Tuvo el Llanes la primera, pero el disparo de Aitor se fue alto por poco tras una buena dejada de Jorge Rodríguez. El Tuilla, en la primera que tuvo golpeó al mentón. Veni, vidi, vinci para el conjunto arlequinado cuando Cristian, en el preludio de lo que sería un show de partido por su parte, robo el balón, regateó desde el suelo, se zafó de dos y envió para que Álvaro Pozo cruzase con la derecha imposible para Jesús Lastra. Golpeó el "mago de Riosa" con la menos buena, en otro partido de sobresaliente del "10" arlequinado. Lo probó de nuevo Cristian, pero su disparo al borde del área lo atrapó Jesús Lastra sin problemas. Sería la última de una primera parte entretenida con dos muy buenos equipos. Descanso.

La segunda mitad tuvo de todo. Gol, expulsión, penalti, ocasiones.... La primera fue para el Tuilla, en un libre directo muy escorado de Álvaro Pozo que se fue fuera por poco. Otra para el Tuilla, Cristian en acción individual termina con disparo pero Jesús Lastra responde con un paradón. A diecisiete del final, la jugada que pudo cambiar el partido. Jorge Rodríguez se planta ante Gabri, Prendes agarra, Jorge cae. Falta y expulsión. Roja directa a un Prendes que asumió y apenas protesto la acción. No sólo eso, si no que dos minutos después, Borja Noval derriba a Pablo Prieto dentro del área e Iglesias Hortal no duda. Penalti, y penalti claro. Ocasión de oro para el Llanes de empatar el partido y afrontar los últimos veinte minutos con el añadido para ganar en El Candín. Nada más lejos de la realidad. El propio Jorge Rodríguez pateó y estrelló en el palo derecho gran parte de las ilusiones llaniscas de puntuar en Tuilla. Chuchi dio entrada a Kike por Álvaro Pozo y dejó a Cristian como estilete para cazar alguna contra. Tocaba defenderse. Toque de corneta del Llanes que olió la sangre y dio un paso adelante buscando aprovecharse de la inferioridad numérica del Tuilla. Tuvo la más clara Toyos, justo después del penalti, pero su cabezazo se estrelló en el travesaño. No daba crédito Manolo Simón en el banquillo. La última del partido fue la mejor. Cristian recibió el premio merecido a su partidazo e hizo el gol de la jornada. Recogió el balón en la línea del centro del campo, se fue de uno, se fue de dos, se subió a la moto para dejar atrás a Diego Arias, se fue de Jesús Lastra en la salida y la puso en la red. Escándalo. Se vino abajo El Candín con el gol y con la victoria, ya que Iglesias Hortal decretó el final en el momento.

Al final, sorpasso en Tuilla. Los de Chuchi superan al Llanes y se comparten liderato con Oviedo "B" y Marino. Estos tres conjuntos, junto con el Langreo, aún no saben lo que es perder esta campaña.

La próxima jornada, el Tuilla visitará en jueves, dia nacional Villarea para medirse a un complicado Valdesoto, mientras que el Llanes jugará el domingo en San José el partido de la jornada ante el Club Marino de Luanco de Oliverio Álvarez "Oli".