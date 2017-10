Previa Cultural Leonesa - Sporting de Gijón: a León a confirmar sensaciones

Google Plus

Habrá pocos cambios para el desplazamiento a León // Imagen: La Liga

Sin tiempo para saborear la victoria ante el Sevilla Atlético, el Sporting se vuelve a poner manos a la obra para afrontar el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Han pasado ya 24 años desde el último enfrentamiento oficial entre ambos. Fue en la copa del Rey con resultado favorable para los leoneses por 3-2. Para encontrar el último precedente en liga hay que remontarse a la temporada 1961/62, cuando ambos conjuntos se repartieron los puntos en el partido disputado en León tras finalizar el mismo con empate a uno. Por aquel entonces, el Sporting pasaba por los peores momentos de su historia. De hecho en la temporada anterior sólo le salvó del descenso a tercera división la fortuna en el lanzamiento de una moneda al aire.

En el municipal Reino de León manda la "Cultu"

Actualmente tan sólo dos puntos separan a ambos conjuntos en la tabla clasificatoria a pesar de jugar, a priori, un papel muy diferente en la categoría. La "Cultu" regresa al fútbol profesional tras 42 años entre Segunda B y Tercera y el inicio de liga está siendo muy positivo, con un balance de tres victorias, otros tantos empates y sólo dos derrotas, ambas fuera de casa, lo que permite al conjunto leonés situarse en una cómoda décima posición e invicto en su feudo. Es además uno de los equipos más goleadores de la categoría con 13 goles, sólo superado por el Valladolid que ha perforado la meta rival en 16 ocasiones.

En el municipal del Reino de León la Cultural Leonesa no conoce la derrota. // Imagen: La Liga

Por su lado el Sporting, a pesar de situarse tercero a tan sólo un punto del líder, no ha tenido un inicio cómodo sembrando algunas dudas, especialmente en los partidos jugados fuera de casa, con las incontestables derrotas ante el Numancia en Soria (3-0) y el Osasuna en Pamplona (2-0) en las dos últimas salidas. En ambos casos el equipo rojiblanco realizó actuaciones muy pobres. En León los jugadores rojiblancos gozan de una nueva oportunidad para demostrar a la afición y así mismos que son capaces de estar a la altura de lo que se espera de un favorito al ascenso. Desde luego que ser el primer equipo en llevarse los tres puntos de tierras leonesas sería un gran paso en esta dirección.

Santos es duda

Paco Herrera tendrá a toda la plantilla a disposición a excepción de Michael Santos que será baja tras el golpe recibido en el encuentro ante el Sevilla Atlético y que acarreó su sustitución. No obstante el técnico catalán ya anunció que se producirá algún otro cambio en el once aunque "no demasiados". El objetivo será dar descanso sólo a algún jugador “que nos sea más importante para el partido del próximo viernes en casa”.

Scepovic espera continuar marcando tras el doblete ante el Sevilla Atlético. // Imagen: La Liga

Por su parte, el técnico del equipo leones, Rubén de la Barrera, no podrá contar con el defensa Ahmed Yasser, expulsado al final del encuentro disputado ante el Almería y que fue sancionado con dos partidos por los insultos posteriores al árbitro del encuentro tras enseñarle éste la cartulina roja.

Si podrá contar con Señé, ex jugador del Oviedo, que es una pieza clave en el ataque de la Cultural, siendo el único jugador junto a Yeray González que ha disputado todos los minutos de liga.

Habrá "mareona" a pesar del horario

Si había un desplazamiento apetecible para la afición asturiana, ese era el de León. Sin embargo el horario, un martes a las 21:00, ha frustrado lo que habría sido sin lugar a dudas un desplazamiento masivo a la región vecina. No en vano, además de los aficionados, los hosteleros leoneses han lamentado que el partido se dispute entre semana ya que ven escapar una gran oportunidad de hacer caja. De todas formas habrá una gran representación de aficionados gijoneses que se darán cita en el municipal del Reino de León, ya que las 1300 entradas enviadas por la Cultural Leonesa a Gijón están agotadas desde hace una semana.

El árbitro: Eiriz Mata

El encargado de repartir justicia en el encuentro de mañana será el colegiado gallego Rubén Eiriz Mata, del comité de arbitros de Galicia.

El árbitro de 38 años lleva impartiendo justicia en Segunda División desde la temporada 2014/15 en la cual arbitró al cuadro asturiano en dos ocasiones con pleno de victorias, ambas en El Molinón ante Osasuna (jornada 10) y Racing de Santander (jornada 38).

En Segunda División ha dirigido un total de 68 encuentros con un balance de 28 victorias locales, 14 visitantes y 26 empates.

Convocatorias

Paco Herrera ha convocado a 19 futbolistas para este partido: Whalley, Mariño, Lora, Alex Pérez, Federico Barba, Canella, Isma López, Xandao, Alex Bergantiños, Sergio Álvarez, Alex López, Carmona, Rubén García, Moi Gómez, Pablo Pérez, J. Calavera, Carlos Castro, Scepovic, Viguera.

La Cultural, sin embargo, aún no ha hecho pública la lista de los elegidos para enfrentarse al Sporting.

Posibles onces: