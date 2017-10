El Sporting compensa con tres goles su falta de puntería desde los 11 metros// VAVEL

El Sporting compensa su desacierto desde el punto de penalti con tres buenos goles que fueron suficientes para dejar los tres puntos en Gijón y mantenerse en la zona alta de la tabla.

No hizo falta convertir los dos penaltis señalados a favor de los hombres de Herrera, ya que el Sporting resolvió con tres goles y un buen partido. Necesitado de una victoria en su feudo tras la mala actuación frente Osasuna en el Sadar, los de Gijón no fallaron ante su gente que, una vez más volvió a llevar a su equipo en volandas y le acompañó en la victoria.

Pero pasan desapercibidos los dos penaltis errados por los rojiblancos, ya que los deja en un segundo plano la victoria y un buen encuentro. No es la primera vez que en esta temporada se falla un penalti, en este caso dos, ya que suman un total de tres penaltis errados esta temporada y no por el mismo jugador. Scepovic, Carlos Carmona y Carlos Castro fueron los lanzadores que no acertaron a convertir sus penas máximas. Únicamente Santos es el que ha realizado el único penalti que ha tirado.

En este último partido, no se han echado en falta los dos penaltis errados, pero puede que si sean necesarios en un futuro y las estadísticas no acompañan a favor de los rojiblancos. Quizás esta situación sea por mala suerte, por falta de eficacia y de puntería o porque no hay un lanzador concreto para las penas máximas. Cuatro jugadores han sido los que han probado suerte esta temporada y solo uno se ha llevado el boleto ganador del gol, y es que desde la marcha del último lanzador Diego Castro en 2011 no ha habido un lanzador principal desde los once metros en el Sporting.

Esperemos que esta situación cambie en un futuro no muy lejano, ya que la segunda división a pesar de ser larga, no regala segundas oportunidades en la carrera por el ascenso.