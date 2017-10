Mareo tira la puerta abajo

Foto: Alberto Brevers

El Sporting B ha disputado dos meses de competición impecables. Parece sorprendente como un equipo recién ascendido de Tercera División y sin hacer prácticamente fichajes juegue tan bien al fútbol. Seis victorias, un empate y son sola derrota son sin duda datos que hay que alabar.

Esta mañana el conjunto de José Alberto López ha vencido por la mínima al CD Vitoria con un solitario gol de Claudio a falta de cuatro minutos para el final. 500 personas se reunieron en Mareo a las 12 de la mañana en un día soleado.

José Alberto optó por repetir el once con el que se logró el empate frente al Bilbao Athletic: Dani Martín, Adri Montoro, Juan Rodríguez, Víctor Ruíz, Carlos Cordero; Cristian Salvador, Pedro Díaz, Nacho Méndez, Isma Cerro, Alberto Cayarga; Claudio Medina.

Cayarga, una de las sensaciones hasta ahora en el filial rojiblanco, comenzó con dos oportunidades de gol muy claras que no se pudieron materializar. Le costaba salir de su campo al Vitoria, pero poco a poco se zafó de la presión rojiblanca y gozó de una clara ocasión antes del descanso, evitada providencialmente por Dani Martín.

No salieron bien los de José Alberto en la segunda parte y el Vitoria fue a por el partido. Un golpeo al palo del conjunto visitante provocó reacción en el banquillo rojiblanco. Traver por Cerro no fue suficiente, el partido seguía igual. Berto Gonzalez y Mateo Arellano por Pedro Díaz y Nacho Méndez, sin embargo, aportaron frescura y mejoría en el juego del filial. El B empezó a asediar al C.D Vitoria y el ansiado gol no llegó hasta el minuto 86 en el que, Claudio (como no), remató un centro de Carlos Cordero, dando así los tres puntos al conjunto de José Alberto. Muy pero que muy meritorio el trabajo de este.

Puntuaciones VAVEL