Roberto Canella: "Queremos seguir arriba"

Canella durante una sesión de un entrenamiento.// Imagen: Diego Blanco- VAVEL

Nada más comenzar la rueda de prensa se le preguntó por las horas previas a uno de los partidos más importantes que jugará el Sporting fuera de casa: "Bien con ganas, yo creo que hemos hecho una buena semana de entrenamiento y ya estamos mentalizados en el partido que vamos a tener. Es un partido que sabemos que va ser complicado contra un equipo que se reforzó muy bien con buenos jugadores, además es un campo donde sabemos que todos los años aprietan mucho, sobre todo por su afición, va a ser un partido muy difícil y vamos mentalizados de todo lo que conlleva".

Se le comenta si es mucha la exigencia del partido como de la categoría: "No, yo creo que la Segunda División es muy complicada, cualquier equipo que te toque es difícil y sabemos que va a ser una prueba difícil y una prueba complicada".

Una de las preguntas esperadas fue su opinión sobre lo que dijo el míster de que no es sólo cosa de la defensa que en partidos como el Lorca defiendan en las segundas partes: "Sí, todos lo sabemos que no hicimos una buena segunda parte contra el Lorca, sabemos que podemos hacerlo mucho mejor. Firmaría jugar así y ganar los tres puntos, al final todo el mundo no te pregunta que tal jugaste ese partido ya que se saben los puntos que sacaste". Para finalizar se le pregunta por el nivel de exigencia de la grada en los partidos: "No, al final la gente yo creo que quiere ver un equipo que esté bien plantado los 90 minutos que un equipo que las cosas no le están saliendo bien. La gente quiere ver que controlamos bien los partidos".

En el apartado de ausencias...

Dentro de los no convocados encontramos las bajas se encuentran Lora, por una elongación de los isquiotibiales izquierdos y Carlos Castro, cumple sanción tras ver la roja en el encuentro disputado en Soria ante el Numancia.