Paco Herrera: "No lo estamos haciendo bien del todo"

Paco Herrera durante un entrenamiento. Foto: VAVEL

Tras los malos resultados obtenidos en los últimos encuentros, Paco Herrera reconoció en rueda de prensa que "no están jugando bien", aunque sí resalta que si el conjunto gijonés ocupa el primer puesto de la clasificación, "es por algo. Soy muy crítico, pero no me gustaría ser injusto. Hemos hecho lo necesario para ser líderes, este momento, de la competición".

Por otra parte, el técnico catalán también tuvo palabras para los silbidos escuchados en el Molinón durante el último enfrentamiento del Sporting, en el cual los asturianos en algunos momentos se mostraron débiles y se vieron superados por los jugadores del Lorca. "Nosotros debemos de ser capaces de darle la vuelta a ese tipo de situaciones. Si la afición tiene alguna queja es que estamos haciendo algo mal". Además de esto, Herrera añadió que no cree que ningún jugador se sienta "superado" por este tipo de presiones.

Otro asunto que también había recibido varias críticas después de la eliminación del Sporting en la Copa del Rey, es el lanzamiento de penaltis del cual el técnico catalán relató, entre risas, que todavía no lo había analizado. "Me preocupaban más otros aspectos, y se me había olvidado".

Herrera también analizó uno de los fallos más importantes de su equipo. "Hemos sido un equipo débil sin balón, el cual o ha tenido fallos individuales en la defensa o ha pecado de tener demasiada ansiedad por robar el balón".

Con respecto al encuentro contra el Osasuna el técnico del Sporting afirmó que debían de ir a Pamplona con un gran nivel de exigencia. "El Osasuna ha formado un equipo muy competitivo. Este partido nos sirve para sopesar nuestras oportunidades. Es todo un reto".

Finalmente, Paco Herrera también tuvo palabras para Dani Martín, Pedro Díaz y Nacho Méndez. "He querido tener a Nacho Méndez en el entrenamiento porque veo como poco a poco va creciendo y se va igualando al resto de la platilla. Hay posibilidades de que entre en la convocatoria". Por otro lado el técnico catalán afirmó que Dani Martín jugaría con el primer equipo y con el Sporting B. "Siempre que pueda estar con nosotros vendrá. Lo que no quiero es que este siempre con nosotros si no va jugar, al igual que tampoco quiero que se nos aleje demasiado. Iremos variando".