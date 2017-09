Google Plus

Torrecilla reconoce la irregularidad en el inicio.

El director deportivo del Real Sporting de Gijón, Miguel Torrecilla, se ha sentado esta mañana en rueda de prensa para hablar sobre los posibles fichajes que el club asturiano puede realizar, así como de la presente campaña rojiblanca. A pesar del comienzo irregular de la campaña, algo que probablemente no se esperaban, el entrevistado ha asegurado sentirse contento y satisfecho en todo momento con el equipo que ha creado.

Numerosos asuntos han ocupado hoy la sala de Mareo, aunque con un protagonista especial: el límite salarial. Y es que la realidad para Torrecilla es que dicho límite aún no está agotado, aunque parece estar a punto de hacer: "el límite salarial está prácticamente agotado, pero los el margen económico de cara al mercado invernal siempre tiene la posibilidad de ser aumentado por las salida de algún jugador", confirmó Torrecilla, dando rienda suelta a la imaginación de los aficionados, que podrían ver como varios jugadores rojiblancos abandonarían la entidad en apenas unos meses.

Por otra parte, avisa también de lo complicados que son los fichajes en enero, con poco margen para maniobrar y decisiones rápidas: “tienes que estar atento a que haya posibles transferencias que siempre en el mercado de invierno es más traicionero y el margen de tiempo de toma de decisiones es corto", aseguró. Por otro lado no dudó en definir el mercado de fichajes invernal como "el mercado de los enfadados, jugadores que no tienen minutos y no están jugando, y muchas veces las salidas son conducidas por los propios futbolistas", aclaró.

Otro de los nombres propios en sala de prensa fue el de Dani Martín, "Dani tiene a todos los efectos ficha con el primer equipo cuando se abra el mercado. Independientemente de la ficha, solicitará tener dorsal con el filial para poder seguir compitiendo", afirmó el director deportivo, para confirmar que su cláusula en segunda división es de seis millones, pero que en primera aumentaría hasta los diez.

Tampoco dudó en nombrar a jugadores como Carlos Castro o Michael Santos, de los que aseguró que los pitos al primero en el Molinón podrían haber venido por la expulsión, y que, además, sabe que se está esforzando al máximo por encontrar el camino para superar la competencia. Sobre el 7 rojiblanco afirmó que, a pesar de que ya se ha hablado de una opción de compra con el Málaga, aún no hay nada decidido.