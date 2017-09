Isma López no se esconde: "con el paso del tiempo veremos un mejor Sporting" // Imagen: Diego Blanco -VAVEL

A pesar de no estar contando con todos los minutos que desearía dada la incursión de Canella en el once titular, Isma López continúa siendo uno de los pesos pesados del vestuario del Sporting. Su carisma y liderazgo no pasan desapercibidos para aquellos que acuden a Mareo para presenciar los entrenamientos o simplemente permanecen atentos a sus aspavientos en el banquillo los días de partido. Si algo no se le puede achacar al navarro es el haber defendido a ultranza la elástica rojiblanca cada vez que le ha tocado enfundársela. Por todo esto y mucho más, Isma es uno de los jugadores más queridos por la grada de El Molinón.

Esta mañana, tras finalizar la sesión de entrenamiento, Isma López ha comparecido ante los medios congregados en la sala de prensa de Mareo para, con su timidez habitual ante las cámaras, analizar la actualidad del cuadro gijonés desde una perspectiva muy esperanzadora, siendo consciente de que el equipo aún no ha alcanzado su mejor fútbol. "Es verdad que el otro día no estuvimos tan bien como hubiésemos deseado, pero también es verdad que siempre es mejor corregir las cosas desde la posición del líder", reconoció. "En cuanto a juego quizá el equipo no esté del todo bien, sin embargo, quitando el día de Soria, se ha visto que es muy difícil hacernos gol y eso es muy importante en Segunda División", añadió.

Al ser cuestionado por lo que supone para él volver a jugar en Pamplona, su ciudad natal, Isma señaló que "tanto el Sporting como el Osasuna son equipos de Primera y esperemos que ambos puedan encontrar allí su sitio pronto".

Para finalizar su intervención, el pamplonica quiso dejar claro que su actitud siempre ha sido la misma, tanto cuando era titular como ahora que le está tocando esperar su oportunidad desde el banquillo. "Rober lo está haciendo bien. Hay que tener paciencia y seguir trabajando. Estoy seguro de que llegarán las oportunidades para ayudar al equipo", sentenció.