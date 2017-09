El Lorca, un recién ascendido con problemas de puntería

Google Plus

Los jugadores del Lorca celebrando un gol. Foto: VAVEL

Llegamos a la jornada seis de competición y el Sporting necesita gozar de mucha más regularidad y más puntos si quiere conseguir el ansiado objetivo del ascenso al terminar la temporada. Pero para ello hay que ir paso a paso, y el próximo rival es el Lorca. Toca que el Molinón nos brinde una nueva tarde de fútbol para ayudar al equipo a llevarse los tres puntos.

El Lorca se encuentra en la decimoséptima posición con cinco puntos en cinco partidos disputados. Hay que tener en cuenta que es un recién ascendido pero los asturianos tienen que tener mucho cuidado con ellos. Después de realizar una magnífica pretemporada en la que ganaron cinco de los seis partidos que disputaron, con algunas goleadas incluso, el Lorca debutaba esta temporada con una clara victoria por 2-0 contra la Cultural Leonesa. En los siguientes partidos, el Lorca no ha vuelto a conocer la victoria acumulando dos empates y dos derrotas.

Por lo que respecta al equipo, su técnico Curro Torres tiene un importante problema, la falta de efectividad. Y es que el conjunto blanquiazul no está realizando un mal juego en lo que llevamos de temporada pero no consigue materializar sus ocasiones, hecho que le ha quitado puntos en los partidos anteriores. De hecho, tres de los cuatro goles del equipo los han realizado centrocampistas, dato que no deja en muy buen lugar a los delanteros lorquinos. También es necesario destacar la fragilidad defensiva del equipo que convierte el medio campo en su punto fuerte.

Precisamente en esa parte del campo se encuentra la brújula del Lorca, Eugeni. El valenciano es el creador de las jugadas ofensivas lorquinas. Destaca por tener muy buen disparo y buena toma de decisiones pese a su juventud.

Se prevé que el del próximo sábado sea un partido muy disputado, pero el Sporting y sus aficionados confían en poder llevarse la victoria del Molinón para poder acercarse así a las posiciones más altas de la tabla.