Dani Martín: "Es el sueño de cualquier guaje de Gijón"

Dani Martín disputando un encuentro con el Sporting B en El Molinón.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL.

Nada más comenzar la rueda de prensa se le preguntó por su adaptación con el resto de sus nuevos compañeros y de la intensidad de un partido como el de ayer: "Pues normal, es lo que tiene que hacer un portero, es parar todas las que puedas y no meter las que vayan fuera". Una pregunta bastante esperada fue la reacción de sus compañeros una vez llegado al vestuario tras perder en la tanda de penaltis: "Me dieron la enhorabuena y nada más, es un partido más. Es un debut pero es un partido".

También se le pregunta por su opinión tras saber que es portada de varios medios deportivos: "Eso no me lo esperaba la verdad. Ayer por la mañana no pensé que iba a ser así para nada". Se le pregunta por su estado en el campo y por ese regate que hizo a un jugador del Numancia: "Son situaciones del partido, no veía claro golpear al balón con la derecha y veía que estaba un poco lejos el contrario y bueno me atreví a hacerlo".

Otra de las preguntas esperadas fue la de su posible titularidad el próximo sábado frente al Lorca en El Molinón, a lo que contestó con tranquilidad y sin dar muchos rodeos en su respuesta: "No, yo hoy he entrenado un poco de regenerativo y bueno si el míster decide que vaya con el primer equipo iré y aún no sabré si voy a jugar o no y sino con jugar aquí contra el Izarra." Contestó sobre su posible debut en liga con el primer equipo, ya que apunta a la convocatoria con la titularidad en caso de que Mariño no se recupere del todo "Sí, como dije ayer es el sueño de cualquier guaje de aquí de Gijón y de gran parte de Asturias. Es seguir creciendo como futbolista".