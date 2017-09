Paco Herrera: "Dani Martín tiene muchas posibilidades de ser titular el próximo encuentro"

Google Plus

Paco Herrera durante un entrenamiento. Foto: VAVEL

El técnico catalán, Paco Herrera, el cual fue criticado en algunos momentos del encuentro por la afición gijonesa, comenzó la rueda de prensa afirmando que "aunque el único tanto del Sporting había sido en la primera parte"(gol de Stefan Šćepović en el minuto cinco), "los primeros 45 minutos no habían sido buenos". El entrenador rojiblanco parece llevar razón ya que a pesar de que Šćepović adelantó a los rojiblancos en el marcador, los asturianos no supieron mantener el resultado y volvieron a cometer los fallos que en el enfrentamiento anterior provocaron que fuesen derrotados duramente. Por otra parte, Paco Herrera quiso dejar claro que el problema que sufren no es anímico. "Somos un equipo al que le cuesta jugar sin pelota y nos cuesta ganar los duelos".

El técnico del Sporting también añadió que aunque han sido eliminados de la Copa del Rey, "han hecho buenas actuaciones" que les deben servir para la Liga. Además no mostró ningún signo de preocupación, sino que aseguró que el equipo será "más sólido y crecerá".

Por último el entrenador catalán también tuvo palabras para el protagonista del Sporting Dani Martín. "Dani es un portero de total garantía, por eso siempre lo traté como uno más". También añadió que no le había sorprendido "el papel de Nacho Méndez y Dani Martín" puesto que son "dos buenos jugadores". Paco Herrera también dejó en el aire la posible titularidad de Martín contra el Lorca FC.

Aparte del técnico también hablaron con los medios jugadores como el portero protagonista, Pablo Pérez o Bergantiños.

El primero de ellos, y para el cual el encuentro era de lo más especial, afirmó que aunque está contento por el partido debe de tener "los pies en el suelo". Esta actitud tan madura lo demuestra cuando añade que lo primero que se le pasa por la cabeza es el entrenamiento del día siguiente, al cual cree que irá con el Sporting B. Por otra parte también agradece el apoyo de la afición. "Que coreen mi nombre es una sensación indescriptible. Antes de salir al campo tuve mariposas en la barriga".

A parte del portero debutante también hablaron con los medios, Pablo Pérez el cual afirmó que habían luchado "hasta el final" y en los penaltis habían tenido "mala suerte", además de dar la enhorabuena a Dani Martín; y Bergantiños el cual añadió que a su equipo le gustaría obtener "mejores resultados", además en lo individual declaró que en este enfrentamiento se había sentido "más cómodo" que en el anterior encuentro.