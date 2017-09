Previa Real Sporting - Numancia: a recuperar la imagen perdida

Google Plus

Imagen: LaLiga

Mucho han cambiado las cosas en los ánimos del Sporting desde la derrota en Los Pajaritos del sábado. El equipo asturiano, que llegaba aún invicto, salió sin ningún punto de ese encuentro, firmando uno de los que será, casi con total seguridad, de los peores partidos de toda la temporada. Aún así, los de Paco Herrera no bajan los brazos, y saben que es vital dar una buena imagen en este partido para volver a ilusionar a la afición.

Más que una simple eliminatoria

El Molinón volverá a vestirse de gala para presenciar un nuevo encuentro del amor de su vida, del Real Sporting de Gijón. A pesar de que los ánimos no están para fiestas, lo cierto es que el sportinguista nunca falla, y aunque sea un partido entre semana, nadie duda de que habrá un buen ambiente en el campo. Sin embargo, todo el que esté allí presente desea un cambio radical a la actitud y a la imagen dada el otro día por los once jugadores que estuvieron en el terreno de juego.

También cuenta mucho el hecho de que sea con el mismo rival, pues permite comparar de mejor manera si realmente se ha aprendido algo delfuerte castigo de hace apenas unos días. Por eso no sólo se juega un pasaporte hacia la siguiente eliminatoria, si no también volver a enganchar a una afición que tanto se lo merece.

Cambios en el once

A pesar de que ambos entrenadores ya han dejado claro que van a introducir muchas variaciones con respecto al encuentro del otro día, todos estarán espectantes a la reacción de los rojiblancos.

Paco Herrera ya ha asegurado que dejará jugar a aquellos que cuentan con menos minutos en Liga, incluso algunos que deberían tomarselo aún como un partido de pretemporada, como podría ser el caso de Rachid. Precisamente por eso, el técnico tiene claro la importancia de conseguir otro billete para continuar en la competición. Tras ejercitarse esta mañana en Mareo, se comunicó la decisión de convocar a toda la plantilla para dicho partido, por lo que no será hasta por la tarde, horas antes del encuentro, cuando se conocerá a los verdaderamente elegidos.

Por su parte, Mariño no podrá incorporarse al grupo con su lesión, algo que sigue dando alas a Dani Martín para poder ocupar la portería del primer equipo; por su parte, Álex Pérez aún no sabe si podrá jugar o no, y será mañana cuando pueda probarse para comprobarlo. El caso de Moi, que se había perdido el otro encuentro por su reciente paternidad, y el de Carlos Castro, expulsado el sábado, es diferente, pues ellos podrán jugar sin ningún problema el encuentro.

Pocas diferencias hay en el Numancia

La situación del entrenador visitante no es muy diferente. Después desalir muy satisfecho del encuentro de Copa del Rey frente al Oviedo, Arrasate tiene claro que la base desu once será igual que la de la pasada eliminatoria introduciendo cambios por gente que ha recuperado. Al igual que en el caso de Paco Herrera, ha decidido introducir en el campo a todos aquellos jugadores que han contado con menos minutos en La Liga 123, para dar cabida en el terreno de juego a todos aquellos que no tienen tanta oportunidad para disputar los partidos con la misma continuidad que otros. Sobre todo, debido también a la importancia del encuentro del próximo fin de semana para ellos.

Luis Valcarce vuelve a una convocatoria mucho tiempo después y lo hará también junto a Unai Elguezabal, que aún no ha debutado como rojillo. Sin embargo, no podrá contar ni con Julio Álvarez ni con Carlos Gutiérrez, ni con Adrián Ripa que tras el susto de sábado está bien pero aún debe guardar el reposo correspondiente.

Convocatorias

Real Sporting de Gijón: toda la plantilla, a la espera de los descartados.

Numancia: Munir Mohand; Luis Valcarce, Dani Calvo, Unai Elguezabal, Markel Etxebarría, Pablo Larrea, Gregorio Sierra, Dani Nieto, Guillermo, Nacho, Higinio, Gaizka Campos, Manu del Moral, Alberto Escassi, Pere Milla, Unai Medina, Pablo Valcarce y Pape Diamanka.