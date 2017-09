Herrera: "Vamos a aprender y a levantar la cabeza" // VAVEL

El Sporting hizo un partido para olvidar ante un muy buen Numancia que fue dominador del encuentro durante los 90 minutos y no dio ninguna opción al Sporting.

Empezaba la jornada 5 para el Sporting el sábado en los Pajaritos, donde un gran números de aficionados sportinguistas se movilizaron para ver a su equipo y acompañarlos en este buen comienzo de temporada. Aunque al final de los 90 minutos ambos, aficionados y jugadores saldrían decepcionados de Soria.

Se juntó todo, un nefasto partido de los rojiblancos y un partido casi perfecto de los locales. La rueda de prensa del entrenador del Sporting lo dice todo, “hemos hecho un mal partido”, “vamos a aprender y a levantar la cabeza”. Herrera también explicó la suplencia de Scepovic, un indiscutible a priori. El propio Herrera dijo que fue decisión suya. Con los dos centrales rivales pensaba que la velocidad les haría más daños, por eso Santos actuó como delantero centro durante el partido. El cambio no salió como se esperaba. El entrenador catalán quiso hacer hincapié también en un aspecto sobre el que ya había reflexionado al acabar el partido, y es ser dominadores durante los 90 minutos.

Resaltó sobre todo la dificultad de todos los partidos, más aún si juegas fuera de casa y que no por ser el Sporting ibas a llegar dominar y tener ocasiones, sino que cuando te toca defender, hay que centrarse en ello, cosa que hasta esta jornada habían conseguido. También admitió que se encontró en el primer entrenamiento de la semana un vestuario “raro” y tocado: “he visto excesivo pesimismo y mucha tristeza. Yo también estoy jodido sobre todo por la imagen, ya que en los partidos puede pasar de todo pero hay que ser fiel a uno mismo, cosa que no hemos sido. Pero esto acaba de empezar, queda mucha liga y en segunda todo cambia en cada jornada, por eso cuando tienes un tropiezo hay que levantarse más fuertes y no perder la calma”.

Dejando a un lado el partido de liga, también se le pregunto al entrenador sobre la copa y el posible debut del portero Dani Martín y de la nueva titularidad de Nacho Méndez. Herrera definió de “maduros” y calmados a ambos chicos para su edad, y que no tiene ninguna duda de ponerlos y está seguro de que lo van a hacer bien porque son buenos jugadores. Carlos Castro también fue nombrado en rueda de prensa debido a su expulsión el sábado en los Pajaritos. Herrera: “Analizando la situación, es una acción de impotencia porque Carlos no acaba de estar fino, y no puedo valorar esa acción de una mala manera. Él tiene que volver a ser el que era porque es un jugador que necesitamos y yo sé que esta disgustado, pero no dudo que poco a poco ira cogiendo la forma”.

El entrenador rojiblanco finalizó diciendo que Isma López, pilar fundamental en la plantilla, merece jugar y está siendo un poco injusto con él. Pero no duda que cuando salga, que va a salir, lo va a hacer bien y puede ser una situación que dure tiempo siendo Isma titular.