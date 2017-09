El Sporting deja una mala imagen ante el Numancia

Google Plus

Los jugadores rojiblancos. Foto: VAVEL

Aunque el equipo gijonés sabía que el Numancia no iba a ser un rival fácil, no se imaginaba que iba a pasar tan mal rato. Los asturianos comenzaron el encuentro sin demasiada fuerza, como ya había dicho el técnico catalán en rueda de prensa su técnica era recuperar el balón y correr, estrategia que falló. Por otra parte el conjunto soriano demostró desde el inicio del partido que iba a plantar cara. Desde el pitido inicial se pudo observar qué equipo quería luchar por la victoria, algo que se vio reflejado en los primeros minutos del enfrentamiento, exactamente en el minuto 13 cuando Pablo Valcarce anotó tras un buen pase de Pere Milla. Los asturianos no se recuperaron del golpe, y el Numancia volvió a anotar antes del descanso, en este caso el tanto fue de Escassi en el minuto 31.

Ante este resultado, el técnico del Sporting decidió realizar algunos cambios, algo que apenas tuvo utilidad pues los gijoneses no pudieron igualar el partido. A pesar de ello, sí que los rojiblancos comenzaron la segunda parte con más ganas, al mismo tiempo que los sorianos se relajaban debido a la ventaja de la que gozaban. Aunque los gijoneses pudieron aprovechar esta oportunidad, no lo hicieron, y el Numancia los volvió a castigar. Fue de nuevo Pablo Valcarce el cual en el minuto 68 anotaba el último tanto del encuentro. Otra triste situación que se vio en el campo del Numancia fue la expulsión de Carlos Castro por cometer una dura entrada a un jugador rival cuando el balón no se encontraba cerca, algo que muestra una actitud infantil.

Resumiendo, el Sporting dejo una muy mala imagen en el enfrentamiento contra el Numancia, cometió un gran número de errores y pagó por ellos. Además, Paco Herrera recibió algunas críticas por la titularidad de Borja Viguera, debido a que varios aficionados preferían a otros jugadores para ocupar esta posición.