Paco Herrera: "Debemos volver a ser un equipo unido"

Paco Herrera en sala de prensa. Foto: VAVEL

Dura derrota del Sporting en el partido de ayer en Los Pajaritos. Los asturianos perdieron 3-0 contra el Numancia y dejaron una mala imagen sobre el terreno de juego. Después del partido, Paco Herrera y algunos jugadores sportinguistas atendieron a los medios para explicar cómo vivieron el partido des de dentro siempre des de la autocrítica.

El técnico del Sporting, Paco Herrera, destacó los problemas de cohesión que sufrió el equipo durante el encuentro. "Debemos volver a ser un equipo unido. No podemos campar a nuestras anchas por el césped", explicaba el catalán. Pero el problema no solo fue ese, ya que tanto Herrera como los jugadores coincidieron en que no era el día del equipo. "Se me hace difícil encontrar explicaciones a ciertas cosas. Nos ha faltado un poco de todo, ni siquiera hemos tenido posibilidades de gol", destacaba el entrenador sportinguista, añadiendo: "Es la primera vez que jugamos un partido así". Respecto al objetivo del ascenso, Herrera aseguró que "si tiene que venir una derrota mejor que sea así, que haga daño y duela".

El técnico catalán rompió una lanza a favor de los cinco jugadores que jugaron de inicio en este encuentro y no lo hicieron contra el Oviedo. "Somos una plantilla equilibrada y no creo que los cambios sean suficiente motivo para que haya un cambio de mentalidad", dijo Herrera.

Uno de los baluartes de la plantilla, Carlos Carmona, también habló en zona mixta con los medios. Su discurso siguió la misma tónica que la de su entrenador. Sí que destacó la dificultad de ganar partidos en la categoría de plata. "Son 42 jornadas, sabíamos que podíamos perder algún partido y nos viene bien para pensar que no somos favoritos ni en casa ni fuera", explicó el mallorquín.

El Sporting ya tiene la vista puesta en el partido de Copa contra el mismo Numancia en el que intentará revertir el resultado y mejorar su juego.