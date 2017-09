Jagoba Arrasate: la experiencia también gana partidos

A la derecha Jagoba Arrasate, entrenador del Numancia // Imagen: VAVEL

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, lleva ya tres años al frente del banquillo de Los Pajaritos. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, parece que esta temporada ha sido confeccionada para poder hacer algo grande, y no optar simplemente a la permanencia. No se puede olvidar que permanecer durante tanto tiempo en un mismo equipo en la Segunda División española no es algo precisamente sencillo, y es que, si por algo se caracteriza la categoría de plata, es por la rotación de los técnicos. Es más, es el entrenador que mayor continuidad tiene con su equipo en toda la Liga 123. Sin duda, el proyecto que tienen planteado es para algo grande, algo que haga que la afición numantina vuelva a vivir la ilusión de los años en los que, en Soria, los resultados eran bien diferentes a los actuales.

Sin destacar demasiado por su carrera futbolística, Jagoba Arrasate ha conseguido despuntar como entrenador, teniendo todos en la retina ese periodo de tiempo, hace apenas unos años, en los que pudo disfrutar de una competición europea al frente del banquillo de la Real Sociedad. Además, Anoeta también pudo disfrutar de las mieles de la semifinal de la Copa del Rey. Una temporada más tarde, logró volver a clasificarse para puestos europeos como séptimo clasificado en La Liga. Sin embargo, no sirvió de mucho. En la 2014/2015, la Real comienza con una gran decepción cayendo eliminado en Europa League y con muy malos resultados en Liga. En ese momento logró fichar por el Numancia, puesto que aún a día de hoy ocupa y con el que tratará de hacer que el Real Sporting de Gijón no puntúe en Los Pajaritos. No lo tendrá nada fácil el equipo de Paco Herrera si quiere volver con una victoria debajo del brazo. No obstante, parece que los buenos resultados aún avalan al equipo asturiano.