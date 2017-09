El Sporting condena los incidentes sucedidos el día del derbi

El club rojiblanco condena cualquier acto de violencia. Foto: Diego Blanco - VAVEL

Después de los incidentes ocurridos previos al inicio del enfrentamiento entre el Sporting y el Oviedo, el club rojiblanco emitió un comunicado en el cual condena los actos violentos que se produjeron el día del derbi. "En el día de hoy, una vez avanzadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las acciones precisas para esclarecer los hechos acontecidos en el exterior del estadio de El Molinón a la llegada de nuestro equipo para la disputa del encuentro con el Real Oviedo el pasado sábado 9 de septiembre (…) el Real Sporting quiere mostrar su rechazo y condena a cualquier acto violento, ofensa, falta de respeto o muestra de intolerancia que pudiera afectar a los valores esenciales que deben imperar en nuestra sociedad y en la celebración de cualquier evento deportivo (…)". Además la directiva del club rojiblanco también anunció que investigará si los autores de los actos violentos eran socios del Sporting, contemplándose en ese caso la expulsión.

Como consecuencia de estos incidentes, ocho policías fueron heridos por el impacto de varios objetos, entre ellos varias bengalas y alguna valla. La policía no se ha quedado de brazos cruzados ante esta situación, y ha comenzado a detener a los presuntos autores que atacaron a las fuerzas del orden, en total once aficionados pertenecientes al grupo Ultra Boys. Aunque finalmente ningún policía ha sido herido de gravedad, el sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha criticado la mala organización de los responsables que estaban a cargo de este dispositivo. "Un pequeño grupo de policías fueron agredidos por varios aficionados radicales. Entendemos que fue debido a que los policías presentes no eran suficientes para un encuentro de este nivel". Por otra parte, también denuncian que no entienden cómo, a pesar de que los policías que estaban siendo agredidos pidieron ayuda a sus compañeros, nadie vino en su rescate.

Los incidentes también provocaron otro tipo de reacciones, en este caso la del grupo político Xixón Sí Puede que condenó los actos violentos y pidió la disolución del grupo Ultra Boys por entender que varios de sus miembros participaron en las agresiones a los policías, como declaró Mario Suárez, secretario general de Podemos en Gijón.