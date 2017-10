Análisis del rival: Albacete Balompié

Google Plus

Once titular del Albacete que se midió al CD Lugo | Foto: J. Mondéjar (VAVEL)

El equipo de Tevenet visitará el Carlos Belmonte en la décima jornada de Liga con la urgente necesidad de ganar su primer partido. El arranque de Liga no está siendo de los más esperanzador, el Sevilla Atlético aún no ha ganado, y el puesto de su entrenador, Luis Tevenet, corre serio peligro. En esta ocasión, el conjunto hispalense, que llega como último clasificado, se enfrentará al Albacete Balompié, un recién ascendido que, al igual que los andaluces, tampoco ha tenido un comienzo demasiado bueno. El equipo manchego se encuentra penúltimo clasificado, con solo 3 puntos más que el filial sevillista, por tanto, el encuentro se presenta como una final anticipada por huir de la última plaza. Apenas llevamos nueve partidos y ya tenemos una primera final de necesidades en Albacete, así es la vida.

El Albacete volvió a segunda división esta temporada tras pasar un curso en Segunda B. El conjunto manchego realizó una notoria temporada finalizando primero del grupo 2. Disputó el Playoff de campeones de Segunda B frente al Lorca, donde quedó eliminado. Pero a la segunda fue la vencida, el equipo eliminó al Atlético Baleares y al Valencia Mestalla para certificar el ascenso a segunda división. La directiva, confió en el entrenador artífice del ascenso, José Manuel Aira, para dirigir al equipo en segunda división, pero a pesar de los nuevos fichajes, los resultados no fueron los esperados, y en la jornada 8 fue despedido. Llegó entonces el técnico Enrique Martín, que hace dos temporadas consiguió el ascenso a primera con Osasuna. En sus dos partidos, el Albacete ha conseguido una victoria ante el Lorca, 2-1, y una derrota ante el Osasuna, 1-0. El equipo se sitúa vigésimo primero con tan solo siete puntos, dos victorias, un empate y seis derrotas. Además de solo seis goles a favor y 16 en contra, está claro que el factor gol está siendo un auténtico problema para los manchegos.

Así es el Albacete

Esta podría ser la alineación usada por Enrique Martín para el partido ante el Sevilla Atlético. Un 5-2-2-1, con tres centrales y dos carrileros en defensa. Un sistema puramente defensivo, puesto que el Albacete no dispone de demasiada calidad individual, por lo que su única opción para competir es estar bien blindado atrás. En defensa, el puesto de lateral derecho podría estar ocupado por Nili o Arroyo. Lo mismo ocurre en el carril izquierdo. El puesto titular es del argentino Bíttolo, pero también podría entrar en el once Morillas. El único puesto que sigue en duda sería el de Rodríguez, que podría ser sustituido por Gálvez. Por lo demás, el once se asimilará mucho al mostrado anteriormente.

Sobre el juego del Albacete, se caracteriza por ser un equipo muy débil en todas sus líneas. De aquí el motivo por el que juega con 5 defensas. Es un equipo lento, sin demasiada profundidad, y le cuesta mucho crear peligro, ni que decir tiene meter un gol. Este es el motivo por el que solo ha cosechado siete puntos. En defensa, destaca la aportación ofensiva de Nili Pedromo, recién llegado este verano del Barça B, además del buen rendimiento que está mostrando Saveljich, central llegado del Levante. En el centro del campo, la pareja Rodríguez-Erice da cierta estabilidad, sobre todo a la hora de hacer transiciones rápidas desde la defensa al ataque. Otro jugador a tener en cuenta será Susaeta, quizás uno de los jugadores más importantes del equipo. Gran asistente y con un buen disparo. En la punta de ataque estará Roman Zozulya, con pasado bético. El delantero ucraniano ha llegado con ganas al Albacete, y aunque no tiene una gran calidad técnica, su lucha y entrega durante los partidos le convierte en un jugador a tener en cuenta.

Por último, se podría hablar también de Jérémie Bela, un extremo francés muy interesante. Rápido, con buen regate y con un gran disparo. Lo normal es que no sea titular, pero si sale será un jugador peligroso a tener en cuenta. Así llega el Albacete, el próximo rival del Sevilla Atlético, en un partido que podría decidir el puesto de Luis Tevenet. Los dos equipo llegan en horas bajas, por lo que pueden que estos sean los tres puntos más disputados de todos los partidos que se llevarán a cabo en el resto de la jornada. Tan solo queda saber quién saldrá riendo, y quién llorando del Carlos Belmonte.