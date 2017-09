Nico Pareja: "Para ser favoritos había que demostrarlo en el campo"

El equipo antes de jugar | Foto: Sevilla FC

Después de la goleada sevillista vivida en Nervión, algunos de los protagonistas del encuentro atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta.

Ben Yedder, la estrella de la noche, con su balón en brazos comentaba que estaba muy contento tras hacer su primer hat-trick en Champions sin haber jugado mucho en esta competición, que el equipo estaba muy contento y que a pesar de haber rivales más difíciles o más fáciles, todos los juegan como equipo y ganan todos los que pueden.

El guardameta Sergio Rico declaraba: “Queremos acostumbrarnos a ganar. Tras la derrota del otro día se nos quedó un sabor amargo que hoy nos hemos desquitado con un resultado contundente y una victoria importante en Champions. El equipo ha sabido respetar al rival y adaptarse a las diferentes situaciones de juego. Ha esperado su momento hasta que ha abierto la lata y todo ha ido más rodado. Todos estamos muy contentos”.

Nico Pareja mencionaba que para ser favoritos en el grupo había que demostrarlo en el campo y que el partido podía haber sido más difícil ya que el Maribor no tenía nada que perder, pero al final fueron superiores y tras el primer gol fueron encontrando los huecos en la defensa. Además añadió que venían haciendo partidos buenos, que van en línea ascendente y que lo que toca es trabajar encarando cada partido a ganar.

Nolito hablaba de que habían hecho un buen partido donde lo importante era ganar y que todos estaban contentos además comentaba que cada partido es un mundo y siempre intentan jugar bien, aunque no siempre se consigue.

Corchia valoraba el partido “Ha sido un gran partido el de hoy. No recibimos goles atrás y marcamos tres. Queremos jugar así siempre, ha sido muy buen partido. Me siento muy bien con todos los compañeros, la afición es muy grande y te ayuda mucho durante el partido. Yo me siento bien y quiero continuar así.” Y contaba como se había sentido durante el partido: “Me he sentido cómodo tanto con Correa, primero, como con Jesús después. Aquí hay grandes jugadores, tenemos un gran equipo. Ya tenemos cuatro puntos. Era muy importante ganar aquí en nuestro estadio, es bueno para todos. Estoy muy contento y ahora hay que seguir trabajando.”

Escudero comentaba que los tres puntos eran necesarios para ganar confianza pero que hay que seguir trabajando y mejorando y que ahora toca pensar en La Liga porque este sábado hay un partido muy difícil.