El Maribor vuelve al Pizjuán

NK Maribor en su partido frente al Spartak de Moscú - Foto: Getty Images

Comienza la Champions en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras el meritorio empate conseguido en Anfield, el Sevilla volverá a presumir de una lona de estrellas cubriendo el centro del campo con la obligación de conseguir los tres puntos. En esta ocasión, el invitado a la fiesta será el NK Maribor, el rival más débil del grupo. Es un viejo conocido, se enfrentó al Sevilla en los dieciseisavos de la Europa League en 2014, imponiéndose el conjunto hispalense por 2-1, con goles de Reyes y Gameiro. Han pasado ya tres años de aquel partido, y esta vez, el choque se repetirá en la máxima competición europea. No con la tensión propia de una eliminatoria, pero si con la obligación propia del Sevilla de conseguir 3 puntos que podrían ser determinantes en vistas de un asalto a la primera posición del grupo. En Europa ningún partido es fácil, pero dada la debilidad del rival, esta noche el Pizjuán debería ser una fiesta.

El Maribor no es un equipo de gran potencial en Europa, con presencia habitual en las fases previas de clasificación, tanto en Champions como en Europa League, pero casi inexistente en fases eliminatorias. El bajo nivel de la liga de la que procede, la eslovena, no le permite estar a la altura de los grandes equipos de Europa. Su mayor hazaña europea fue la conquista de la Copa Intertoto en 2006, además de su enfrentamiento contra en Sevilla en 2014, llegando a dieciseisavos. El poder futbolístico de este equipo se resume a la liga doméstica, donde ha ganado 14 de las últimas 21 ligas. Ha día de hoy se encuentra en un gran momento de forma, es colíder de la liga junto al Olimpija Ljubljana, su gran rival, con el que disputa el derbi eterno de Eslovenia. En el primer partido de la fase de grupos, ante el Spartak de Moscú, consiguió un meritorio empate a 1 en casa que seguro servirá de aviso a Berizzo. El equipo esloveno está entrenado por Darko Milanic, que llegó en Marzo de 2016, y que ha sabido hacer un equipo compacto.

Así es el Maribor:

-Jasmin Handanovic: Portero. Como curiosidad, es primo de Samir Handanovic, portero del Inter de Milán. Nada más y nada menos que 39 años a sus espaldas. Portero muy veterano. No tiene un gran nivel, prometía mucho pero nunca llegó a triunfar. No debe ser un problema para la delantera del Sevilla.

-Martin Milec: Lateral derecho, llegado del Standard de Lieja. Bastante completo, rápido y ágil. Se desempeña muy bien en tareas defensivas, pero apenas crea peligro en ataque, por lo que no se espera que sea un problema.

-Aleksander Rajcevic: Central derecho, muy buen salto, central agresivo y fuerte. Bueno en el corte y en el marcaje al hombre. No tiene regularidad, y suele fallar en varias ocasiones.

-Jean-Claude Billong: Central izquierdo, la lesión de Marko Suler le dará un puesto en el once. Poderoso por arriba con su 1'92. Central muy fuerte, contundente. Es rápido, pero no tiene una gran calidad técnica, y al igual que Rajcevic, suele tener fallos graves. Por aquí puede estar la victoria del Sevilla.

-Mitja Viler: Lateral izquierdo, veterano, 31 años. Jugador agresivo y fuerte, con más presencia en ataque que Milec. Muy rápido, buen salto y buen regate, es un lateral muy profundo que se maneja bien con el balón.

-Marwan Kabha: Medio centro, pivote defensivo, zurdo. Muy físico, jugador para la recuperación de balón en el centro del campo. No es muy hábil con el balón, se desenvuelve mejor cuando el contrario tiene la pelota que cuando la tiene él. Es fuerte pero lento, y suele perder la posición.

-Blaz Vrhovec: Mediocentro, pivote defensivo también. Su presencia aún no es segura, también podría jugar Pihler. Al igual que Kabha, destaca más en el aspecto físico que técnico, aunque Vrhovec tiene más recursos con el balón.

-Gregor Bajde: Extremo derecho, llegó en enero del Novara italiano. Juega a banda cambiada, ya que su posición natural es la banda izquierda. Extremo lento y sin apenas regate, destaca más por visión y agresividad. Tiene buena definición, pero en general no es un gran extremo.

-Valon Ahmedi: Mediapunta, albano nacido en Macedonia. Es posiblemente el jugador con más talento del Maribor. Tiene una visión de juego muy buena, un gran pase y buen disparo, pero su corta edad, 22 años, y su inexperiencia le hacen que sea un jugador muy irregular. Tendrá que dar un salto a un equipo de mayor nivel si quiere evolucionar como futbolista.

-Damjan Bohar: Extremo izquierdo, es interior, pero esta temporada está jugando de extremo. Es completo en términos generales, rápido y con buena definición. Un gol suyo dio el empate al Maribor frente al Spartak. Será un jugador a tener en cuenta.

-Marcos Tavares: Delantero centro, capitán y mejor jugador del equipo. Es veterano, 33 años, pero es sin duda el jugador de más calidad del equipo. No es un jugador rápido, tampoco hábil, pero tiene dos cualidades básicas, estar siempre en el sitio justo y una gran definición de cara a puerta. No suele perdonar ocasiones claras. Es el jugador más peligroso de los eslovenos.

Este podría ser el once usado por el Maribor en la noche de este martes. Un once en el que también podrían entrar jugadores como Aleks Pihler en el centro del campo, Martin Kramaric en una de las bandas o el delantero Jasmin Mesanovic, que ya jugo titular la última jornada ante el Aluminij Kidricevo, y marcó un doblete ante el Gorica. Falta por saber que buscará el técnico Milanic esta noche en el Pizjuán. Si busca un centro del campo fuerte y físico para parar el talento del Sevilla apostará por el doble pivote Kabha-Vrhovec. La entrada en el once de Pihler supondría una apuesta por intentar sacar el balón jugado, ya que este tiene un poco más de calidad técnica. El Maribor, planteará un partido duro, técnicamente no pueden competir con el Sevilla, y ni hablamos de disputarle el balón, por lo que una fuerte defensa y aprovechar cada ocasión, que se espera no sean muchas, serán las principales armas del equipo esloveno. El Sevilla no se puede permitir el lujo de pinchar en casa ante un rival de un nivel tan bajo, lo que supondría poner en bandeja la primera posición del grupo al Liverpool.