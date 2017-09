El capitán Simon Kjaer vuelve a estar convocado con Dinamarca

Foto: VAVEL

El defensa Simon Kjær hizo su primera aparición, en las filas del conjunto de Nervión, en el primer partido de liga contra el Espanyol que se saldó con un empate y a partir de ahí su evolución ha sido ascendente en todo momento. El ex jugador del Fenerbahce se ha asentado con facilidad en el Sevilla debido a su buen toque de balón y a su contundencia a la hora de robar el esférico. En total lleva jugados tres partidos de las seis jornadas disputadas en liga más un encuentro de Champions contra el Liverpool.

Åge Hareide, seleccionador de Dinamarca, ha visto el talento del veterano futbolista y por ello estará convocado nuevamente para disputar los encuentros que les permitirán clasificarse para el mundial de Rusia. El primero de ellos será contra la selección montenegrina el 5 de octubre, y el segundo contra Rumanía el día 8 del mismo mes. El país natal de Kjaer está actualmente tercero en su grupo empatado a puntos con el segundo, Montenegro, aunque les faltan los dos partidos anteriormente mencionados por disputar.

Este jugador tan completo ha pasado por la mayor parte de las categorías. Su debut lo tuvo con la sub 18, un gran salto en su carrera que le haría crecer como futbolista y como líder, aunque tan solo disputó ese encuentro en toda la competición. Posteriormente fue convocado para la sub 19 donde sí nos mostró realmente su calidad y sus ganas de ser titular, disputando diez partidos y anotando en uno de ellos. Después ascendió a la sub 20 y a la sub 21, en este periodo tan solo jugó tres partidos. Por último lo pudimos ver en la absoluta en el 2009 donde jugó setenta partidos y anotó tres goles. Actualmente ese joven jugador que hace once años disputó su primera competición mundial ahora se ha convertido en el capitán de su selección.