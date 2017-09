Previa Sevilla FC - Maribor: toca pasar página

Tras la derrota ante el Atlético de Madrid, el equipo hispalense tendrá la oportunidad de resarcirse ante un viejo conocido como es el Maribor. Los hombres de Berizzo tendrán la oportunidad de mostrar un juego y resultado convincente ante una afición que no quedó muy satisfecha con el último resultado. Eso sí, la ilusión del sevillismo sigue intacta con este proyecto que solo ha conocido una derrota en partido oficial en lo que va de temporada.

En frente estará el equipo esloveno que, en principio, aspira a pelear la tercera posición con el Spartak. Pero en el mundo del fútbol nunca hay que confiarse y menos en una competición tan apetecible como es la Champions. Por ello, el Sevilla tendrá que realizar un partido serio de principio a fin para no llevarse ninguna sorpresa y que no se le pueda alejar el Liverpool, su rival más potente por hacerse con la primera posición.

De rotación en rotación

Si algo caracterizó a Eduardo Berizzo en el Celta fueron sus rotaciones. Algo que ha dejado bien claro que va a seguir aplicando en el Sevilla, y más cuando encadena partido tras partido cada tres días. Un sistema que, salvo contra el Atlético, ha dado sus frutos, aunque entre la afición hay discrepancia sobre si es beneficioso para el equipo. Y es que el equipo no acaba de encontrar un juego que los caracterice y esto perjudica a algunos jugadores que todavía tienen que encontrar su rol dentro del esquema táctico. Que el campeonato solo acabe de empezar favorece al técnico argentino quien, además, a base de sumar puntos, ha creado un colchón de seguridad con el que fortalecer su idea. Tiene mucho nivel esta plantilla y en el momento en el que el Toto dé con la tecla dará muchas alegrías al sevillismo.

Pero para llevar a cabo estas rotaciones hacen falta que los jugadores estén disponibles. Si Pizarro ya entró en la convocatoria para Madrid, Kjaer ha vuelto a reaparecer el lunes en el entrenamiento matutino. La vuelta del danés a entrenar con sus compañeros no indica que vaya a ser incluido en la lista, pero sí tiene muchas opciones de ser convocado este martes por el míster. Por su parte, Pizarro podría ser de la partida ante el Maribor ya que no disputó ningún minuto y N'Zonzi necesita descansar después de encadenar tres partidos seguidos como titular. Parece que el francés volverá a ser pieza fundamental en el Sevilla otro año más y tendrá menos rotación que sus compañeros, siempre y cuando no baje su nivel de juego. El caso contrario al exjugador del Stoke es el de Johannes Geis. El medio alemán solo disputó los últimos minutos del partido ante el Eibar y, desde entonces, no ha vuelto a jugar. Nolito es otro de los jugadores que podría volver al once titular.

En el último partido de Champions el Sevilla se enfrentó al Liverpool en Anfield con resultado de 2-2. Un punto logró sacar el equipo blanquirrojo gracias a su acierto de cara al gol. Fue superior el equipo red, pero no pudo materializar en goles sus ocasiones y para más inri falló un penalti que pudo suponer un 3-1 antes del descanso.

Un rival a tener en cuenta

No es el Maribor un rival desconocido por parte del Sevilla. En los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League de la temporada 2013/14 ya se vieron las caras y no fue una eliminatoria especialmente fácil para los andaluces.

Que el equipo morado no ha venido a simplemente disfrutar de la Champions es un hecho. Bien lo saben en Moscú, donde el equipo rojiblanco vio como Damjan Bohar empataba el partido en el minuto 85. Un empate ante el cabeza de grupo que, a priori posee, mejor equipo que los eslovenos. Y es que la ilusión que despierta la máxima competición europea es innegable, y más aún cuando participa un equipo de un país como es Eslovenia, que apenas tiene dos millones de habitantes. El partir con la etiqueta del rival más débil es lo que los hace más imprevisibles y en ello se escudarán para intentar asegurar al menos jugar la Europa League a partir del mes de febrero.

Su último enfrentamiento en Champions fue el anteriormente mencionado ante el Spartak de Moscú con resultado de 1-1 en el Stadion Ljudski vrt. Un choque igualado, el cual se tuvo que detener durante unos minutos por el lanzamiento de una bengala por parte de la hinchada moscovita y que acarreará que esta misma no pueda adquirir entradas para el partido ante el Sevilla en Nervión. Los goles fueron de Samedov para los rusos en el 59 y de Bohar en el 85 para los eslovenos.

Precedentes

Dos precedentes existen entre estos dos conjuntos. Fue en la temporada 2013/14 en la Europa League: 2-2 en la ida en Eslovenia con goles de Marcos Tavares y Vršič, y Gameiro y Fazio; 2-1 en la vuelta con goles de Reyes y Gameiro, y Vršič.

Árbitro

Aleksei Kulbakov nació en Bielorrusia el 27 de diciembre de 1979 (37 años). Su debut como árbitro principal en competición europea fue el 22 de julio de 2009 en la Segunda Ronda de Clasificación de la Champions League. El partido fue entre el Aktobe (Kazajistán) 2-0 FK (Islandia).

Será la primera vez que arbitre al Sevilla, pero al Maribor será la cuarta vez que imparta justicia: Sparta Praga 1-0 Maribor el 27 de agosto del 2009 en los playoffs de acceso a la Europa League; Maribor 0-0 APOEL el 6 de agosto de 2013 en la Tercera Ronda de Clasificación de la Champions League; Qabala 3-1 Maribor el 18 de agosto de 2016 en los playoffs de la Europa League. Un balance de un empate y dos derrotas para el Maribor.

Bajas

Eduardo Berizzo dará este martes la lista de convocados, pero este lunes, en rueda de prensa, ha hablado sobre varios jugadores. Así, ha comentado que Nolito está "totalmente recuperado", sobre Kjaer apuntó que está "recuperado entre comillas" por lo cual se puede prever que de ser convocado no será titular, en cuanto al lateral derecho apuntó que Corchia es una "opción de amplitud de ataque" y tiene muchas papeletas de ser titular para explotar la banda derecha, además de dar descanso a Mercado. También habló de Geis, del cual ha dicho que llegó "falto de forma" aunque apunta que en estos últimos días "se ha acoplado", sobre N'Zonzi indicó que es un jugador que tiene que "jugar mucho para que su rendimiento sea alto" y por ello "no le afecta la reiteración de partidos".

Darko Milanič ha convocado a: Handanović, Obradović, Cotman, Rajčević, Billong, Viler, Milec, Palčič, Kabha, Vrhovec, Pihler, Dervišević, Bohar, Ahmedi, Hotić, Bajde, Kramarič, Inbrom, Tavares, Mešanović y Zahović. No están convocados por lesión los defensas Marko Šuler y Denis y el centrocampista Dare Vršič.

Posibles onces