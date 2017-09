Berizzo: "Debemos encontrar la forma de transformar en los metros finales"

Google Plus

Berizzo gesticulando durante el partido // Foto: SFC

Perdió el Sevilla por 2-0 en su primera visita al Wanda Metropolitano. El primer partido donde no suma ningún punto. Y es que pese a que no mostró ser inferior a su rival, dos errores defensivos fueron suficientes para no puntuar.

Así, el entrenador sevillista hacía hincapié en el error que supuso ese gol de Carrasco apenas un minuto después de que se reanudara el juego tras el descanso: "Se nos pone cuesta arriba el partido nada más empezar la segunda parte porque nos complica los planes que teníamos nada más salir del vestuario".

No puso excusas Berizzo y al ser preguntado por la capacidad económica del rival dijo lo siguiente: "Es cierto que el dinero te da opciones de tener jugadores más caros pero hay otros baremos para medir. Hoy hemos jugado de tú a tú, los hemos dominado por minutos y el partido tiene un desenlace desafortunado para nosotros". Como conclusión de lo que le falta al Sevilla, expuso que deben tener más clarividencia a la hora de generar peligro: "Debemos encontrar la forma de transformar en los metros finales el dominio que generamos en los metros iniciales".

Jugadores

Por su parte, el capitán Daniel Carriço resumía el partido donde destacó lo igualado del que estuvo el mismo: "Ha sido un partido muy igualado. Sabemos a lo que juegan ellos, queríamos tener más posesión y lo hemos logrado, aunque nos ha faltado más profundidad. Pero no podemos regalar nada ante un equipo como ellos que no te perdonan. Ha sido un partido duro y nos vamos tristes por haber encajado estos dos goles".

Destacó la solidez defensiva del Sevilla en la primera parte donde "ellos no tuvieron llegadas" aunque el inicio de la segunda mitad fue clave: "En la primera jugada del segundo tiempo se complicó el partido".

Mercado quien cuajó un gran partido también vio clave ese fallo de N´Zonzi en el 1-0: "Ellos se encontraron con el gol nada más empezar y se nos hizo cuesta arriba". Al igual que su entrenador hizo alusión a que les "faltó quizás un poco de profundidad".

También habló sobre el tema de las rotaciones: "Sabemos que el entrenador intenta poner siempre lo mejor para ir haciendo cambios con todos los partidos que tenemos. Sabíamos que hoy era muy difícil y fue una lástima no podernos llevar nada a casa. Resulta difícil reponerse de un gol así y más ante un equipo como el Atlético". Pero ya hay que mirar de cara al futuro y ahí está el Maribor que visitará el Sáchez-Pizjuán el martes: "El partido ante el Maribor es fundamental para nosotros. Jugando como locales tenemos que tratar de sumar los 3 puntos y colocarnos en buena posición en el grupo".

El jugador colombiano Luis Muriel valoró positivamente el juego de su equipo, pero recalcó ese fallo que supuso el gol: "Creo que las sensaciones en general fueron buenas. Propusimos nuestro partido por completo en la primera parte, pero en la segunda ese gol nos corta y fue difícil encontrar espacios". Al igual que Mercado, hizo alusión al partido del martes como manera de olvidar este resultado: "El martes viene un gran partido que nos puede dejar muy bien parados en el grupo y será importante ganar. Estamos ya concentrados en el martes para darlo todo".