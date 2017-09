Google Plus

Tevenet: "La acción del penalti marca la situación del partido" | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El Sevilla Atlético cosechó en la noche de este viernes su tercera derrota de la temporada. Los pupilos de Luis García Tevenet no lograron hacer rentables su fútbol y su esfuerzo a lo largo de los 90 minutos y terminaron siendo goleados por su rival. Así pues, tras los empates ante Osasuna y Huesca, su derrota a manos de la UD Almería, se convierte en la primera a domicilio de la temporada y que deja a los nervionenses en puestos de descenso con tan solo tres puntos sumados de 18 posibles.

El técnico comenzaba valorando el partido a raíz de la acción que para él determinó el encuentro: el agarrón de Yan Eteki sobre José Ángel Pozo que el árbitro castigó con la pena máxima. "Si es penalti creo que es penaltito", lo definía Tevenet, que pareció no estar conforme con la decisión del colegiado, cuyo error ha pagado caro su equipo: "En un partido con tal nivel de exigencia a la hora de arbitrar, donde había contacto y estaba dando continuidad en el juego... esa jugada marca la situación del partido". Por aquel entonces, el técnico consideraba que "estábamos haciendo un buen papel", ya que "por momentos éramos dominadores de la situación y habíamos tenido opciones de adelantarnos".

"El partido lo marca la efectividad del Almería, que llega dos veces y hace dos goles"

Tevenet se queda con el desempeño y la entrega del filial, y cree que ese buen trabajo mereció un resultado mejor para sus intereses: "En líneas generales el equipo ha hecho un buen partido y un buen fútbol, y el resultado no debe engañar con respecto al trabajo que ha habido detrás de este encuentro. Lo marca la efectividad del Almería en la segunda parte, que llega dos veces y hace dos goles. Tenemos que seguir con el deber de mejorar en zona de finalización, aunque me preocuparía si verdaderamente no tuviésemos opciones. Al final las tiene, solo queda ser más certeros en esos últimos metros. Es un resultado demasiado abultado para lo que se ha visto en el terreno de juego".

"El equipo ha hecho un desgaste descomunal"

El ex del Huesca insistió en que el resultado no fue para nada justo y por ello le restó importancia porque está convencido de que "tarde o temprano la victoria va a llegar". Considera que ha habido opciones de puntuar cuando el equipo ha estado metido en el partido: "Con el resultado ajustado habíamos tenido opciones, y también con el 0-0. Yo me quedo con el trabajo del equipo, ha hecho un desgaste descomunal, ha ido siempre a por un rival muy peligroso, le ha tenido que quitar el balón cuando se lo ha tenido que quitar, en la segunda parte nuestro juego interior le ha creado muchos problemas... hay que seguir en esa línea, sabiendo que somos un equipo joven y que todas estas experiencias nos tienen que servir para seguir creciendo".

De cualquier forma, es un paso atrás y un golpe duro para la moral de este Sevilla Atlético, que llegaba al estadio de los Juegos Mediterráneos con miras altas. Pero esta vez tampoco ha podido ser y lo único que toca es seguir luchando lo mejor que se pueda: “Veníamos hoy con mucha ilusión porque hemos entrenado de forma maravillosa y el fútbol hoy nos ha castigado. La categoría es dura y no queda otra que seguir trabajando para la siguiente oportunidad que es el Reus en casa”.

Carmona: "Cuando no te salen las cosas tienes que remar el triple"

También declaró en zona mixta al término del encuentro el jugador David Carmona, que al igual que su técnico valoraba el trabajo realizado a pesar del resultado e instaba a seguir trabajando y a mejorar en la faceta ofensiva: “No ha podido ser, es una pena porque teníamos mucha ilusión puesta en este partido. Ha sido un palo muy duro, creo que el penalti es bastante dudoso y en esta Liga los detalles te marcan. No hemos sido capaces de marcar gol y eso nos está perjudicando”.

La semana se hará dura tras lo sucedido pero para el de Palma del Río este Sevilla Atlético no se rinde: “Cuando no te salen las cosas tienes que remar el triple. Somos el Sevilla FC, el equipo más joven de la categoría, no le tenemos miedo a nadie. La Segunda División es larguísima y vamos a pelear hasta el final".