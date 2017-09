Cambia el estadio, no el rival

Google Plus

El Atleti celebra un gol ante el Athletic en San Mamés. Imagen: atleticodemadrid.com

El Atlético de Madrid se ha visto sumido estas últimas semanas en una ilusión incomparable que sólo un nuevo hogar puede provocar. La inauguración por todo lo alto del Wanda Metropolitano ha llenado de orgullo a un club que disfrutará a partir de ahora de un estadio de máxima talla mundial. Tanto es así, que ya ha sido designado para albergar la final de la Champions League de la temporada 2018/2019.

El Atleti del Cholo sigue siendo tan cholista como siempre

En el primer partido de la historia del Wanda, el Atlético recibía a un Málaga en horas bajas que viajaba a Madrid con cero puntos en su casillero y un solitario gol. Los de Míchel, aunque mejoraron sustancialmente su imagen, cayeron por un gol a cero (Griezmann). La sensación al acabar el encuentro no fue de superioridad atlética aplastante, ni siquiera de que hubieran controlado de manera intensa el juego. Pero ganaron. Otra vez.

El Cholo Simeone, que afronta su séptima temporada al mando rojiblanco, ha logrado dotar al equipo de un gen y raza inconfundible que les aporta una ventaja competitiva cuando las cosas no van como les gustaría. No necesitan monopolizar el juego e incluso se sienten cómodos bajo el dominio rival. En estos ocho años, el Atlético de Madrid ha patentado un carácter luchador que probablemente ha dejado a sus rivales con estas palabras en la boca en más de una ocasión: "pero si no han jugado mejor que nosotros... y nos ganan otra vez". Una virtud psicológica que lejos de apagarse en todo este reinado cholista, se ha ido incrementando y contagiando a cada nuevo futbolista que enfundaba la elástica rojiblanca.

Estilo claro, múltiples variantes

Si bien en estos últimos años cualquier aficionado al fútbol se sabía la alineación del Atlético de memoria por la poca flexibilidad de la misma, a día de hoy el equipo madrileño cuenta con recambios de lujo para casi todas las posiciones.

Lucas Hernández: el joven francés ha pasado de ser el cuarto central a un convertirse en un importante jugador dentro de la rotación. Su madurez futbolística en una posición tan importante para el Atleti ha sido captada por el Cholo, que ya lo ha alineado de inicio en más de una ocasión en lo que va de Liga.

Vrsaljko: el croata es un lujo para la posición de lateral. La temporada pasada ya jugó como titular varios partidos y esta, a pesar de la lesión que lo ha mantenido lejos de las convocatorias los últimos tres encuentros, parece estar llamado a tener un protagonismo creciente teniendo en cuenta la carga de partidos de la campaña y la edad de Juanfran.

Thomas Partey: cada partido que pasa el ghanés se afianza más en los esquemas de Simeone. Thomas ha convencido siempre que le dieron oportunidad y ello le ha valido para ser un jugador, a día de hoy, titular. Hasta el momento, ha salido de inicio en cuatro de los cinco partidos que lleva el Atlético de Madrid en Liga. El encuentro que no jugó, por sanción.

Correa: Ángel Correa ha hecho méritos para ser el acompañante de Griezmann en el ataque rojiblanco. Aunque a principios de septiembre el Cholo se mostraba dubitativo sobre quién sería el acompañante del 'Principito', el uruguayo se ha adelantado a Gameiro, Vietto y Torres. Cinco partidos, tres goles y una asistencia para él.

Además de estos cuatro, la afición rojiblanca puede mantenerse satisfecha con el resto de jugadores 'de rotación': Savic y Giménez en la defensa, Gaitán y Carrasco en el mediocampo (también Gabi si atendemos a la competencia, sus 34 años y lo larga que es la temporada) y los tres ya nombrados, Gameiro, Vietto y Torres en la delantera.

Los indiscutibles del Cholo

A pesar de dirigir una plantilla con tantos jugadores de altísimo nivel, Simeone confía gran parte de las posibilidades del éxito del equipo en seis jugadores:

Oblak: desde la irrupción de De Gea hace siete años, el Atlético de Madrid ha disfrutado siempre de porteros de nivel élite. Y Jan Oblak no es una excepción. Con 24 años el esloveno es indiscutiblemente uno de los cinco mejores porteros del mundo. Sus actuaciones cada semana son mejores y más dominantes, por lo que es merecedor de la confianza del míster, del entrenador y de la afición.

Filipe Luis: un baluarte en la banda izquierda, Filipe Luis también podría entrar sin problemas en el TOP-5 de mejores laterales zurdos del planeta. 32 años bien llevados por el brasileño, que viajó a Londres para probar suerte pero no la encontró, decidiendo así volver a su casa.

Godín: si hay un jugador que refleja el alma del Cholo dentro del campo, ese es Godín. Líder irremplazable de la zaga rojiblanca, suma ya siete años al frente de la muralla atlética en los que ha variado su acompañante, pero no las prestaciones.

Koke: cerebro de operaciones, el madrileño maneja el medio del campo y sobre sus botas pasan gran parte de los propósitos ofensivos del Atleti.

Saúl Ñíguez: siempre ha contado para el Cholo, pero cada año más. Savia joven del proyecto que entiende a la perfección lo que se pide de él. Probablemente sea uno de los jugadores españoles con más futuro y sobretodo, más experiencia a su corta edad.

Griezmann: jugador franquicia. Era, es y seguirá siendo (al menos durante este temporada) el futbolista más peligroso del Atlético de Madrid. La llegada de Diego Costa en enero enriquecerá la labor de Antoine, que se verá más liberado de 'labores sucias' y podrá centrar sus esfuerzos en lo que mejor se le da: marcar.

Posible alineación

Es muy probable que tanto el Cholo como Berizzo hagan rotaciones, teniendo en cuenta la jornada intersemanal previa (Liga) y posterior (Champions League). El partido contra el Chelsea en el Wanda se presenta importantísimo para los atléticos, que de salir derrotados podrían ver peligrar su clasificación a octavos de final.

Por ello, y teniendo presentes las rotaciones, el 11 que podría utilizar Simeone estaría formado por Oblak en portería, Filipe y Juanfran en los laterales y Godín y Lucas formando pareja en el centro de la defensa. El mediocampo, para Gabi, Koke, Saúl y Carrasco en detrimento de Thomas y en la delantera el francés Griezmann y Ángel Correa.