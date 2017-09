Análisis del rival: UD Almería

UD Almería en el partido frente al Lorca - Foto: David García - VAVEL

La necesidad de conseguir una victoria será la principal protagonista del duelo que enfrentará a la UD Almería y Sevilla Atlético. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar de tres en tres, el Almería porque su objetivo es el ascenso, el filial sevillista porque poco a poco se hunde en la zona baja de la tabla. El equipo dirigido por Tevenet, visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos para enfrentarse a un equipo que, al igual que el filial, no está pasando por un momento cómodo. El Almería arrancaba la Liga con la ilusión de olvidar la catastrófica temporada pasada, en la que pasó de ser candidato al ascenso, a salvarse del descenso a 2ºB en las jornadas finales. Este verano las ilusiones se renovaron, y el objetivo del ascenso volvía a rondar por la mente de lo aficionados, pero el arranque de competición no está siendo tan esperanzador como se esperaba. No por la zona que ocupa en la clasificación, a tan solo tres puntos del líder, sino por las sensaciones que está dejando el equipo.

El catalán Luis Miguel Ramis, procedente del Real Madrid Castilla, fue el elegido por la directiva para enmendar el rumbo del equipo almeriense. El inicio de Liga no está siendo malo en cuanto a resultados, dos victorias, un empate y dos derrotas, pero el juego del equipo no está levantando el ánimo de una afición que necesita volver a soñar con el ascenso. El Almería no está haciendo un juego atractivo, no consigue tener el balón en muchos tramos de partido, y cuando lo tiene, no hace eficaz esa posesión creando ocasiones de peligro. Partidos espesos, sin orden, sin claridad en el juego, ese está siendo el inicio liguero del Almería, que espera poder regalar una victoria a su afición ante un Sevilla Atlético que llega en horas bajas, aún sin conocer la victoria.

Así es el Almería:

-René Román: portero, recién llegado del Girona, que después de ascender a Primera no le hizo hueco. No es un meta de gran nivel. Alguna que otra buena estirada y poco más. En general es un portero completo, pero no es de los mejores de la categoría.

-Fran Rodríguez: lateral derecho, canterano del Real Madrid. Está cuajando una gran temporada, atento en defensa y muy presente en ataque, esta es su mayor virtud. Ya ha marcado un gol esta campaña, por lo que sus subidas por banda serán de especial atención para la defensa del filial.

-Joaquín Fernández: central derecho, fue muy importante la pasada temporada, y esta va camino de serlo también. Es un central completo, pero muy irregular en muchas ocasiones, falla sobre todo en el posicionamiento en el uno contra uno. Buena salida de balón y atento al corte.

-Jorge Morcillo: central izquierdo, capitán del equipo y líder desde que llegó en 2015. Es uno de los jugadores a tener en cuenta. Muy atento siempre en defensa, va bien de cabeza y fuerte físicamente. Muchas carencias técnicas, pero en segunda división sus características le hacen un buen central.

-Nano González: lateral izquierdo, lo ha jugado todo en lo que va de temporada. La experiencia es su mejor arma. Muy completo en tareas defensivas, pero poca presencia en ataque. Suele inquietar poco a las defensas rivales.

-Armando Mandi: pivote, llegado este verano del Elche. Buen nivel el del centro campista canario. Pivote puro, bueno en las recuperaciones y limpio en la salida de balón. Tiene buen pase y buen disparo, no se complica. Además tiene un gran físico y mucha presencia en el centro del campo.

-Rubén Alcaraz: medio centro, llegado también del Girona. Es un centro campista muy completo, muy buen pasador, y con un gran disparo, además de potente. Aporta mucho equilibrio al centro del campo del Almería, donde es una pieza fundamental. A su buena visión ofensiva también hay que sumar su aporte en defensa.

-Tino Costa: medio centro, podría jugar también Verza en su lugar, pendientes por tanto de la decisión de Ramis. Costa es sin duda el jugador más conocido del equipo, todos lo conocemos de su paso por el Valencia, donde realizó muy buenas actuaciones. Tino juega muy bien al fútbol, muy bueno con la pelota, tiene un gran pase y una visión de juego fantástica. Hace y deshace el juego de su equipo. Ya no está al nivel de su etapa en Valencia, pero sigue conservando su calidad técnica, además de su gran disparo lejano y a balón parado. Colocación y precisión, un gol suyo de falta dio la victoria al equipo frente al Lorca en el último minuto.

-Fidel Chaves: extremo izquierdo, es el jugador de más nivel de la delantera del Almería. Ya jugó en Primera división con el Elche. Jugador muy rápido y con desborde, define bien, es ágil y tiene buen disparo. Cierto es que su última temporada no estuvo acertado, sobre todo de cara a puerta, pero este año estamos viendo a un gran Fidel, por lo que será un jugador a tener en cuenta.

-José Pozo: extremo derecho, canterano del Manchester City. Una promesa del fútbol que aún tiene que romper. Le costó mucho adaptarse al Almería, pero poco a poco ha ido cogiendo galones y está empezando a hacer buenos partidos. Tiene descaro y desborde, dos habilidades peligrosas para el rival. Buena visión de juego y movimientos constantes cerca del área, pero tiene que mejorar aún su faceta goleadora, vital para la posición que ocupa.

-Pablo Caballero: delantero centro, jugador veterano llegado del Lugo. Jugador lento y poco hábil, pero siempre bien posicionado en el área, un nueve puro por definición. No tiene las cualidades de un gran delantero, pero es efectivo, y sobre todo tiene un buen remate de cabeza, además de un disparo potente.

El Almería comenzó la temporada probando varios sistemas, desde el 4-4-1-1 hasta el 4-4-2, pero en las últimas jornadas ha optado por el 4-3-3, sistema que podría ser el utilizado frente al Sevilla Atlético. Tendiendo en cuenta esto, estos podrían ser los once jugadores elegidos por Ramis, aunque también podrían ser de la partida Marco Motta en el lateral derecho, Verza en el centro del campo, Owona en defensa o Gaspar Panadero en la delantera. Este será el equipo al que el Sevilla Atlético tendrá que derrotar si no quiere pasar una semana más en la zona de descenso. El técnico, Tevenet, sabe de la importancia del partido, por lo que podemos afirmar que se presenta una auténtica final para el filial sevillista.