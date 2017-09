Berizzo: "Vitolo se ha ido, ha tomado una decisión personal"

Google Plus

Presentación de Vitolo en su vuelta a la UD Las Palmas | Foto: UD Las Palmas

El entrenador sevillista ha comparecido en rueda de prensa para hablar del partido frente al conjunto canario. La vuelta de Vitolo a la que fuera su casa tras su polémica salida es una de las atracciones principales de este encuentro. Sobre este tema ha hablado, aunque poco, Eduardo Berizzo. "No lo hemos comentado. Hay que centrarse en los que estamos, los que somos. Se ha ido, ha tomado una decisión personal. Habrá razones por las cuales abandonó la disciplina del Sevilla".

Rotaciones y estilo de juego

Sobre las rotaciones que está realizando, Berizzo ha declarado que "Los sevillistas reconocen a su equipo juegue quien juegue. No hay once tipo. Cada partido quiero alinear al mejor equipo según el cansancio o las oportunidades de los jugadores". El técnico argentino mantiene que todos los jugadores son importantes "El equipo en los segundos tiempos es mejor porque mantiene la intensidad y eso porque ponemos gente de refresco. Hay una plantilla de 25 donde todos son necesarios".

Su estilo de juego está siendo criticado ya que algunos piensan que desperdicia las primeras partes. Pero Berizzo no lo cree así. "Tiene que ver con encontrar posesión con profundidad, porque si no la tienes beneficia la presión del rival. Transformar la posesión en profundidad. Hay que estar muy intensos mañana". Como ya dijo anteriormente ningún jugador es imprescindible en este equipo. Y es que para el técnico sevillista "Cada futbolista impregna al equipo su manera de jugar. Nosotros tenemos una idea de juego, vertical y dinámica. Tal vez la cualidad de los futbolistas en el Sevilla esa idea se desacelere y haya más posesión".

Bajas y una gran delantera

Berizzo confirmó que tanto Nolito como Pizarro son bajas para el encuentro ante el equipo canario, ya que siguen tocados. También habló Berizzo sobre Muriel y su gol en Girona. Sobre el colombiano dijo que "Ese partido lo tiene que llenar de confianza. No debe dejar de insistir. Es un jugador de desmarque y profundidad. Me alegro por su gol". Preguntado acerca de la posibilidad de que Muriel y Ben Yedder jugaran juntos, el entrenador sevillista afirmó que "Pueden jugar juntos alguna vez. Podemos buscar la opción de los dos en punta, Muriel en banda izquierda o Ben Yedder de enganche".

Convocado Vitolo, el morbo está servido

La UD Las Palmas ha dado su lista de convocados para el encuentro. Y en ella se encuentra el ex sevillista Vitolo. Tras superar sus molestias de rodilla, el canario está listo para jugar. Pese a no querer hacer declaraciones, su compañero y amigo Viera ha declarado que "Vitolo tiene muchas ganas de jugar, no sólo el partido ante el Sevilla, sino todos los que pueda con la camiseta de la UD Las Palmas".

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, prefiere no hablar del tema. Para el máximo dirigente del club hispalense, la indiferencia sería lo más adecuado. Preguntado por Vitolo, Castro ha dicho que "No voy a hablar de un jugador que ya es de otro equipo".