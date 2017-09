Análisis del rival: UD Las Palmas

Los jugadores de la UD Las Palmas celebran uno de sus goles en Málaga | Foto: LaLiga

Este miércoles (22:00 horas) se vivirá en el Sánchez-Pizjuán uno de los encuentros más interesantes y atractivos de la quinta jornada de LaLiga Santander. El Sevilla FC de Berizzo, flamante segundo clasificado, recibirá en su estadio a la Unión Deportiva Las Palmas, que tras un mal inicio llega después de vencer de forma consecutiva al Málaga a domicilio y al Athletic Club en Gran Canaria. El equipo dirigido por Manolo Márquez, sobrado de calidad, llegará a Nervión con Jonathan Viera, Rémy... y también con Vitolo (si los problemas físicos no le impiden viajar), al que la afición sevillista le espera para un recibimiento quizás no demasiado caluroso.

Mucho nivel en Gran Canaria

La Unión Deportiva no es ninguna desconocida tras llevar dos temporadas consecutivas en la élite. En esta tercera espera dar un salto adelante y aunque el primer objetivo es la permanencia, en la isla se sueña con llegar a Europa. Motivos para ello no faltan, primero porque ya la campaña pasada se llegó con muchas posibilidades al mes de enero (aunque finalmente se desinflaría y finalizaría en decimocuarta posición), y segundo porque desde luego por plantilla se podría estar a la altura como para quedar entre los primeros clasificados de LaLiga Santander. Dependerá de que la escuadra amarilla alcance la regularidad que le faltó el año pasado, en especial en la segunda vuelta del torneo, y de que los grandes nombres de este equipo muestren su personalidad semana tras semana.

Y es que este equipo no ha variado de idea pese a los cambios. Ya no está Quique Setién, pero en su lugar Manolo Márquez, antes técnico del filial, prodiga la misma idea de juego que su antecesor, que tampoco le resulta nueva porque está perfectamente impregnada en la cantera canaria. Así, su UD Las Palmas querrá desplegar un fútbol valiente, dinámico, asociativo y de precisión, pero no exento de practicidad. El plantel está perfectamente capacitado para llevarlo a cabo porque aunque falten algunas piezas clave de la campaña pasada, parece haberse atinado con sus sustitutos. Así, no estarán Javi Varas, Roque Mesa, Jesé o Boateng, pero sí llegaron Chichizola, Aquilani, Rémy y Calleri.

Protagonistas serán también los zagueros para asegurar la estabilidad defensiva del equipo. Lemos capitanea una zona en la que seguirá contando con la colaboración de buenos socios como son los veteranos Aythami o David García, junto al incombustible Pedro Bigas. Por los costados, los laterales (parten como titulares Míchel Macedo por la derecha y Dani Castellano por la zurda) se multiplicarán para ofrecer alternativas al ataque a la par que mantienen el control en su zona.

La solvencia tanto defensiva como ofensiva de Míchel Macedo volverá a ser clave | Foto: Laura Santana (VAVEL)

En la medular, Aquilani hará de Roque Mesa y pondrá el orden y el equilibro junto a tres hombres de la casa, Hernán, Javi Castellano y Vicente Gómez, que deberán disputarse el puesto junto al fichaje Sergi Samper. Más adelantado, Jonathan Viera pondrá la pausa y la luz en una zona de tres cuartos donde debe aparecer la magia, junto a otros "cerebros" como Halilovic y otros jugadores de carácter más vertical como Tannane, Tana o Vitolo, del que se espera que de su mejor fútbol antes de que en enero se marche al Atlético de Madrid. Arriba, el "tanque" Calleri y el ilusionante fichaje Loïc Rémy pondrán la mordiente y el gol de un conjunto llamado, por potencial, a hacer grandes cosas este curso.

Su columna vertebral

-Leandro Chichizola (portero, 27 años): Tras dos temporadas con Javi Varas en el arco, la dirección deportiva decidió cambiar de guardián y apostó por un argentino contrastado, aunque a priori de un perfil bajo ya que llegaba procedente de la Serie B italiana. Pero ser arquero en River a la larga se nota y el ex del Spezia demostró su aplomo y sus credenciales desde pretemporada, realizando grandes actuaciones que le han llevado al once de Márquez. En la sombra, Raúl Lizoáin, el chico de la casa, seguirá trabajando un año más en busca de unas oportunidades que ya empezaron a llegarle el año pasado, por lo que hay una buena e interesante competencia.

-Mauricio Lemos (defensa central, 21 años): Con apenas unos meses y unos cuantos partidos en la isla, el Barça ya se interesó por contar con sus servicios como uno de los candidatos a reforzar el centro de la zaga. Aún muy joven, Lemos se quedó en Gran Canaria y no tuvo una última campaña fácil ya que Setién lo relegó a la suplencia en más de una ocasión, aunque terminó siendo uno de los defensores que más minutos jugó. En esta tercera campaña como amarillo espera su consagración definitiva un zaguero de altos vuelos, un seguro por alto, muy inteligente en las distancias cortas y con una característica no demasiado habitual en los jugadores de su demarcación: un gran golpeo de balón en acciones de estrategia y en juego.

Lemos, capitán general de la zaga | Foto: Laura Santana

-Alberto Aquilani (mediocentro, 33 años): Porque la veteranía no es una lacra, sino un grado, el italiano se ha convertido en jefe del centro del campo nada más llegar a España. Su trayectoria por Roma, Liverpool, Juventus, Milan o Fiorentina avalan a un mediocentro que llegó al nivel de los mejores hace no muchos años, y su experiencia y saber estar siempre en el lugar adecuado y en el momento adecuado se han hecho palpables ya en Gran Canaria, donde ha sido titular y disputado los 90 minutos en los dos últimos encuentros, ambos con triunfo amarillo. Aquilani tiene, retiene, mueve, trabaja y distribuye a su antojo, inteligencia táctica y fútbol práctico en estado puro. El recambio ideal para Roque Mesa.

-Jonathan Viera (mediapunta, 27 años): El ADN canario le delata. Uno de los muchos ejemplos de que "como en casa no se está en ningún sitio", teniendo que volver para recuperar la mejor versión de sí mismo. Como los Valerón, Silva, etc. es otro jugador de talento, de virtuosismo en sus botas y muchísima visión de juego que le permite ver espacios donde otros no pueden verlos, siendo el enlace y socio perfecto con la delantera. Posee muchos recursos ya que más allá de su condición de "cerebro", está capacitado para la finalización de las jugadas gracias a su fantástico golpeo de balón. Su buen entendimiento con los Calleri, Rémy y compañía puede ser en gran medida la llave para entrar en Europa.

Jonathan Viera, talento inagotable | Foto: VAVEL

-Loïc Rémy (delantero, 30 años): El francés ha caído de pie en el archipiélago después de unos años un poco difíciles en su trayectoria personal: ha disputado apenas 52 minutos como jugador amarillo y ya ha logrado dos goles, el último de ellos para dar los tres puntos a su equipo ante el Athletic, por lo que ya está marcando las diferencias. Llega como atacante de gran cartel, un perfil que se echaba en falta después de la inesperada marcha de Kevin Prince Boateng. Delantero hábil, veloz, eléctrico y con capacidad de resolver desde cualquier posición, será una pieza indispensable si recupera el rendimiento que le llevó a Stamford Bridge en 2014. Formará un ataque letal con Calleri, siendo un complemento muy interesante y agradecido para el argentino.

-Jonathan Calleri (delantero, 23 años): Al fin, este verano, llegó el delantero que tanto ansiaba la Unión Deportiva prácticamente desde que ascendió a Primera. Nueve puro, de área, rematador nato pero que cuenta además con una buena capacidad de asociación con sus compañeros de ataque. Ya lleva dos tantos y aunque venía de una irregular campaña en el West Ham, en Gran Canaria se ha hecho ya con el puesto en la punta de lanza del ataque, aunque ahora deberá mantener el nivel pues la llegada en la recta final del mercado de Rémy hace aumentar la competencia.

Posible alineación

El once titular que salga en el Pizjuán resulta casi impredecible, ya que al ser partido entre semana cabe la posibilidad de que Manolo Márquez introduzca rotaciones. De cualquier forma, no podrá contar en defensa con el lateral zurdo titular, Dani Castellano, por lo que tendrá que maniobrar una alternativa. Su recambio natural en la plantilla es el canterano Borja Herrera, aunque también podría optar por adaptar a otro jugador al puesto, teniendo a Bigas, Ximo Navarro y David Simón como posibles variantes. En tres cuartos faltan Halilovic y Tana, por lo que también podrán verse algunas novedades ahí. También habrá que estar pendiente de la situación de Vitolo, que es duda en su regreso a Nervión.