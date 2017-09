Análisis del rival: Girona FC

Google Plus

El Sevilla FC pisará por primera vez el césped de Montilivi en un partido de primera división. Después de varias temporadas rozando el ansiado ascenso, el Girona tuvo que esperar hasta la temporada 2016-17 para poder formar parte de la nómina de los 20 mejores equipos del país. Algo que por supuesto no le ha regalado nadie. Después de caer derrotado en tres promociones de ascenso, el equipo dirigido por Pablo Machín realizó una temporada extraordinaria en segunda división finalizando en segunda posición, y terminando de consumar el ascenso en la jornada 41 ante el Real Zaragoza. Tan solo dos meses después, la ciudad catalana recibía a todo un Atlético de Madrid, un grande europeo que fue el encargado de bautizar el Municipal de Montilivi en la máxima categoría, en una temporada en la que los rojiblancos esperan dar mucha guerra.

De momento así lo están haciendo. En las tres jornadas que lleva el campeonato ligero, el Girona a cosechado cuatro puntos. Uno muy meritorio ante el Atlético de Madrid, en un partido que llegaron a ir ganando por 2-0, y tres en una victoria ante el Málaga por 1-0. No tuvieron mucha suerte durante el último partido, tocaba visitar un campo difícil como San Mamés, y al Girona le tocó pagar el precio de la inexperiencia en la categoría. Cayeron ante los vascos por 2-0. De estos tres primeros partidos, hemos podido ver que la filosofía de juego que hizo posible el ascenso sigue presente en primera división. Desde que el técnico Pablo Machín llegara al banquillo gerundense en 2014, la base del equipo siempre ha sido la unidad, ser un equipo compacto. La humildad del recién ascendido, la fe inamovible en el 3-4-2-1, la unión entre los jugadores, y la ilusión por hacer un buen papel en primera, son las armas más poderosas de un Girona que medirá al Sevilla por primera vez en Primera división.

Así es el Girona FC

-Gorka Iraizoz: Portero, veterano donde los haya de la Liga española. 392 partidos con el Athletic, ni más ni menos. A sus 36 años, decidió unirse a la aventura del Girona el primera división. Pese a su veteranía, sigue conservando los reflejos, sigue siendo aquel portero que hizo suya la portería de San Mamés. Su experiencia siempre es un ápice importante.

-Pedro Alcalá: Defensa central, su 1'96 le hace ser muy peligroso en las jugadas a balón parado. Tiene buenas habilidades defensivas, potente disparo y fuerte físicamente, pero el hecho de haber jugador siempre entre 2ªB y Segunda, hace que carezca de cierta experiencia, lo que provoca que pueda cometer errores en algunos momentos de partido.

-Bernardo Espinosa: Defensa central, viejo conocido en Nervión. Jugó en el Sevilla Atlético entre 2008 y 2011 y formó parte del primer equipo en la 2012-2013. Jugador completo en líneas generales, siempre bien posicionado y atento, pero su falta de contundencia en algunas ocasiones le suelen costar goles a su equipo. Esta temporada se le está viendo a buen nivel, la defensa de tres le favorece mucho, juega más resguardado.

-Marc Muniesa: Defensa central, canterano del Barça que se hizo mayor en Inglaterra. Su salida al Stoke City lo ha convertido en un gran defensa. Ha mejorado todas sus condiciones, mucho más atento, mejor en el uno contra uno, y mucho más contundente. Es un central más completo, y está siendo una pieza fundamental para el Girona.

-Pablo Maffeo: Carrilero derecho, el niño predilecto de Pablo Machín. Una nueva temporada más juega como cedido por el Manchester City. Muchos pensaban que Primera División le podía quedar un poco grande, pero se equivocaron. Pablo es un jugador rápido, de gran recorrido y con una buena conducción de balón. Buen defensor además, sus subidas y bajadas por banda son fundamentales para el Girona.

-Aday Benítez: Carrilero izquierdo, siempre ha jugado más por el centro, pero Machín lo utilizó como carrilero y el experimento no ha podido salir mejor. Al igual que Maffeo, Aday aporta velocidad y recorrido por la banda. Mucha presencia en ataque, pero menos fiable en defensa. Muy peleador y buen físico.

-Álex Granell: Mediocentro, motor y estandarte del Girona, además de capitán. Es una de las piezas más importantes del equipo, por sus botas pasa todo, es un jugador con mucha presencia en el centro del campo. Tiene una buena visión de juego y un buen pase largo. Útil tanto en la salida de balón como en el último pase, además tiene un buen disparo. Un jugador bastante completo.

-Pere Pons: Mediocentro, uno de los jugadores más ilusionantes del Girona. Canterano e ídolo de la afición. Fue clave en el ascenso la pasada temporada. Realiza una labor encomiable junto a Granell en el centro del campo. Buena visión de juego y personalidad con el balón en los pies. Gran pasador, tiene salidas para todo. Además, ayuda mucho en defensa. Se despliega por todo el campo. Un jugador a tener muy en cuenta.

-Borja García: Mediocentro ofensivo, ha comenzado la temporada a un gran nivel. Es un jugador rápido, con buen regate y buena definición. No suele tener mucha presencia en el juego de su equipo, pero siempre está cerca del área. Se ofrece mucho a los carrileros y al centro del campo, esa es una de sus labores más importantes.

-Cristian Portugúes “Portu”: Mediocentro ofensivo, sin duda alguna, el jugador más importante de la pasada temporada en el ascenso. Rápido, hábil, inteligente y siempre cerca del gol, tanto para darlos como para marcarlos. Siempre moviéndose cerca del área, en las zonas de peligro, donde suele recibir. Es un jugador al que hay que tener controlado, porque sus destellos y su ya mencionada habilidad, hacen de él un jugador muy peligroso.

-Christian Stuani: Delantero centro, un jugador con experiencia en la Liga, ya jugó en el Levante, Racing de Santander y Espanyol. Es un delantero muy luchador, con buena definición y buen remate de cabeza, aunque nunca ha conseguido grandes números. Es hábil y siempre está en el sitio, ya le hizo dos goles al Atlético de Madrid, por lo que tenerlo bien controlado será muy importante.

Once posible

Estos han sido de momento los jugadores más usados por Machín, pero también podrían formar parte del encuentro e incluso del once jugadores como Douglas Luiz, cedido por el Manchester City, David Timor, recién llegado del Leganés, Carles Planas o Johan Mújica. El sistema utilizado por el entrenador, el 3-4-2-1, se basa en la unión del equipo. Estar bien plantados atrás, no dejar espacios al rival, no perder nunca la compostura, tener presencia en el centro del campo y sobre todo, aprovechar muy bien los carrileros, son las principales bazas de un Girona que seguro pondrá las cosas muy difíciles al equipo de Berizzo. Un Sevilla que de conseguir los tres puntos, mantendría su posición plácida en la zona alta de la tabla, esa que da derecho a ser uno de los equipos que peleen por la Champions.